El fin de la “luna de miel” de AMLO y los mexicanos

Una caída en promedio de 19 puntos en su nivel de aprobación es el último golpe que recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si antes de asumir, el Presidente mexicano y líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llegó a marcar un 80% de respaldo, la inseguridad, los femicidios y la economía han provocado que segmentos de mujeres y jóvenes ahora le den la espalda, a un año y tres meses desde que asumió el poder. Dada la polarización en el país, este podría ser solo el inicio de un problema mayor para AMLO, advierten los analistas.

“El día que el pueblo no me quiera, voy a llorar y me voy a ir a Chiapas. No como esos presidentes que tienen el 10%, el 15% o el 20% de aprobación y allí están, nada más por el cargo”, dijo AMLO la semana pasada.

El gobernante ha prometido que cuando cumpla la mitad de su sexenio convocará un referendo para que los mexicanos decidan si finaliza o no su mandato. Sin embargo, una serie de problemas han comenzado a dilapidar su gran popularidad desde que fue electo en 2018 con el 53% de los votos, el porcentaje más alto obtenido desde 1982.

Durante sus primeros 100 días al mando del Ejecutivo, AMLO marcó entre un 67% y 80% de aprobación, mientras que hoy su apoyo se sitúa entre un 54% y 62%. Una de las causas de esta caída sería la violencia. El año pasado, México vivió su año más sangriento, con 34.582 homicidios y 1.006 femicidios.

“Un humanista”

En un intento por solucionar la crisis, López Obrador formó la Guardia Nacional, pero las críticas no cesaron ante lo que muchos catalogan como una falta de estrategia de seguridad a largo plazo, además de la forma en que se ha abordado la violencia de género. De acuerdo al sondeo del diario Reforma, un 74% piensa que la violencia contra las mujeres aumentó el último año.

Ante las masivas manifestaciones, las ministras del gabinete de López Obrador se reunieron hace una semana para respaldar al Mandatario, quien se definió como “un humanista, no feminista”.

Al mismo tiempo, el estancamiento económico que vive México ese mantiene como una de las preocupaciones secundarias en la población. El año pasado el PIB fue de -0,1%, la primera vez en una década que el crecimiento dio una cifra negativa, mientras que para este año se espera un crecimiento del 2%, algo “imposible” para los economistas.

Precisamente, The Economist cuestionó la ausencia de estrategia política, económica y de seguridad de AMLO, a quien el seminario catalogó como “un maestro del espectáculo”. Eso sí, uno de los “éxitos” de su gestión han sido los programas sociales que prometió y que han permitido que la población más vulnerable siga en un “romance” con el gobernante.

“Es un fenómeno normal que un Presidente pierda popularidad durante el primer año de gobierno. La caída de 20 puntos es en parte un desgaste normal del gobierno y otra es que se volvió evidente el claro divorcio entre el discurso de López Obrador y la realidad. Creo que el desgaste del Presidente se va a ir acelerando cada vez más y AMLO se irá aislando”, dijo a La Tercera el politólogo mexicano Jorge Javier Romero.

Con todo, AMLO mantiene mejores índices que su antecesor Enrique Peña Nieto, que finalizó su mandato con una aprobación de solo 24%.