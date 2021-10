El presidente chino Xi Jinping no asistirá a la cumbre de Roma del G-20

hace 10 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Presidente chino, Xi Jinping. Foto: Reuters

Funcionarios de la diplomacia china habrían explicado que debido a la cuarentena obligatoria que se debe cumplir a la entrada a la nación asiática, el mandatario no tenía previsto acudir a Roma para no someterse a la medida a su regreso al país. Xi no ha viajado fuera del territorio nacional desde enero de 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia de Covid-19, aunque ha mantenido el contacto con sus pares internacionales a través de llamadas telefónicas y encuentros virtuales.