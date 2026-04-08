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    Enviado especial de la ONU para Medio Oriente viaja a Irán para apoyar el alto al fuego

    Durante su visita se reunirá con representantes iraníes para “escuchar su versión sobre qué pasos deben seguirse a partir de ahora".

    Por 
    Europa Press
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    El enviado especial de la ONU para liderar los esfuerzos diplomáticos de cara a poner fin al conflicto en Oriente Próximo, Jean Arnault, ha llegado este miércoles a Irán en el marco de una gira por la región para apoyar “todos los esfuerzos para lograr una resolución duradera y exhaustiva” al conflicto.

    “El enviado celebra el acuerdo facilitado por Pakistán y otros aliados, que incluye un alto el fuego temporal y crea un espacio para que la diplomacia permita avanzar hacia el final de la guerra”, ha indicado Naciones Unidas en un comunicado.

    En este sentido, ha explicado que, durante su visita, Arnault se reunirá con representantes iraníes para “escuchar su versión sobre qué pasos deben seguirse a partir de ahora” y aprovechará la ocasión para “insistir y recalcar las palabras del secretario general (António Guterres) y defender su compromiso para hacer todo lo posible para lograr la paz”.

    “El enviado especial confía en que, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario, todos los líderes elegirán el camino de la resolución pacífica y la protección de los civiles en caso de que exista un conflicto continuado”, ha apuntado.

    Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado “suspender los ataques” contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso “seguro” por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque “mediante la coordinación” con el Ejército del país asiático.

    Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a “sus aliados” y es un “alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares”, si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.

    Más sobre:IránEstados UnidosONUMedio Oriente

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