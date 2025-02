Estadounidenses y rusos han mantenido conversaciones paralelas sobre Ucrania en Suiza

Participantes estadounidenses y rusos se han reunido en Suiza para mantener conversaciones no oficiales sobre la guerra de Ucrania en los últimos meses, incluso tan recientemente como la semana pasada, dijeron tres fuentes cercanas.

Aunque los asistentes tienen experiencia diplomática y de seguridad, no son cargos del Gobierno y no estaba claro de inmediato si alguno fue enviado por sus Gobiernos, dijeron dos de las fuentes. Las fuentes no quisieron identificar a los asistentes.

Las fuentes describieron las conversaciones como un canal paralelo con algunos contactos que se producen durante el período de transición tras la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump el 5 de noviembre.

Al menos un pequeño número de asesores de Trump están al tanto de los encuentros, dijo una de las fuentes, que tenía conocimiento directo del tema.

Muchos otros detalles siguen sin estar claros, como si había ucranianos presentes, cuándo empezaron los encuentros y cuáles eran las agendas de las reuniones. Pero las reuniones previamente no reveladas ponen de relieve los esfuerzos entre bastidores de Estados Unidos y Rusia para explorar formas de poner fin a la guerra de Ucrania, a pesar de una casi congelación de los contactos oficiales bajo el predecesor de Trump, el expresidente Joe Biden.

Una de las fuentes describió las conversaciones mantenidas en Suiza como conversaciones de “segunda vía”, un término diplomático para referirse al diálogo no oficial orientado a mejorar la comunicación y proponer ideas, más que a desarrollar propuestas concretas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo dijo que en Suiza se celebran regularmente reuniones entre las partes implicadas en el conflicto ucraniano en el marco de la diplomacia de segunda vía y que se le informó de ellas.

“Estas actividades contribuyen a mantener los esfuerzos diplomáticos relacionados con el conflicto”, dijo el Ministerio.

Dos de las fuentes dijeron que al menos un encuentro tuvo lugar en Ginebra durante la Conferencia de Seguridad de Múnich de la semana pasada, una reunión de líderes políticos internacionales y jefes de seguridad que tuvo lugar en la ciudad alemana.

Reuters informó el año pasado sobre conversaciones separadas de segunda vía en 2023 y principios de 2024, cuando Putin envió señales de que estaba dispuesto a considerar un alto el fuego en Ucrania. Las conversaciones no llegaron a buen puerto. Una de las fuentes sugirió que las conversaciones de segunda vía podrían haber perdido gran parte de su relevancia, ya que dirigentes estadounidenses y rusos han establecido canales oficiales de diálogo en las últimas semanas.