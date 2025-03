Este domingo, el Presidente Boric mostró su apoyo a Michelle Bachelet, quien esta semana declaró estar “pensando en ser candidata a Secretario General (de la ONU)” en el marco de un conversatorio en conmemoración del 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el acuerdo de Beijing.

“No me cabe ninguna duda que la Presidenta Bachelet de embarcarse en eso contaría con todo mi apoyo y no me cabe ninguna duda con el apoyo de Chile. Sería la primera mujer y latinoamericana. Sería un orgullo que yo creo que debería estar sobre las diferencias políticas internas", indicó en entrevista con CHV.

Junto con eso, el Mandatario comentó que “dentro de la Asamblea General hay que construir una mayoría muy amplia, ojalá en este caso de América Latina. No me cabe mucha duda que la Presidenta tendría mucho apoyo en Europa, pero esto es algo que falta, las elecciones son a fines de 2026″.

Sin embargo, el Presidente Boric fue consultado respecto a qué ocurriría con la eventual candidatura de Bachelet en relación al poder de veto que poseen países como China o Estados Unidos.

Eventual candidatura de Bachelet: ¿Cómo se elige al secretario general de la ONU y qué rol juegan los países con derecho a veto?. Foto: Andres Pina/Aton Chile

¿Cómo se nombra al secretario general de la ONU?

Concretamente, en función del Artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, se estipula que “el Secretario o la Secretaria General es nombrado/a por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad”.

La Asamblea General, es el órgano principal de la Naciones Unidas, y se encarga de deliberar en materias de adopción de políticas y representación. Todos los Estados Miembros poseen igualdad de votos.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU, tiene la “responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”, y se conforma de 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes (China, Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido).

Los integrantes del consejo tienen derecho a un voto, mientras que los cinco permanentes poseen “derecho a veto”, que les confiere la facultad de oponerse a una resolución y evitar que esta sea adoptada.

Debido a ello, las candidaturas a la testera de la Secretaría General de la ONU deben asegurar que sus nombres no sean vetados por alguna de estas naciones, pues con un veto en contra es suficiente para que no continúen en campaña.

Dificultades para Michelle Bachelet

Michelle Bachelet suma años de experiencia como miembro de distintas entidades de las Naciones Unidas, siendo la primera encargada de ONU Mujeres y luego como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero se cree que sus alineaciones políticas le podrían jugar en contra.

Por una parte, a finales de 2022, Bachelet, en su rol de alta comisionada de Derechos Humanos emitió un documento en que se acusaba a China de cometer “graves violaciones a los derechos humanos” en contra de minorías étnicas.

Además, se cree que el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y su postura crítica en contra de la ONU, podrían llevar a la nación norteamericana a disuadir a sus aliados a votar por un candidato cuya línea política se acerque más que las de Bachelet a sus lineamientos en materias de políticas internacionales.