Fabian Hoffman, experto en defensa: “El misil lanzado por Rusia contra Ucrania tenía un objetivo político y no militar”

El Presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el ataque de sus fuerzas contra la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, el jueves por la mañana se llevó a cabo utilizando “un nuevo misil convencional de alcance intermedio”.

El mandatario señaló que el misil, cuyo nombre código es Oreshnik, fue una respuesta al uso por parte de Ucrania de armamento de largo alcance estadounidense y británico para atacar objetivos dentro de Rusia.

Putin añadió que Rusia podría atacar las instalaciones militares de aquellos países que permitieran el uso de sus armas para ese fin. Estados Unidos y el Reino Unido autorizaron esta semana el uso de misiles ATACMS estadounidenses y Storm Shadow suministrados por el Reino Unido, en un importante cambio de política.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso televisado, dedicado a un conflicto militar en Ucrania, en Moscú, Rusia, el 21 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

En este contexto, Fabian Hoffmann, investigador doctoral en el Proyecto Nuclear de Oslo (ONP) que se ha enfocado en la tecnología de misiles, la estrategia nuclear y la política de defensa, conversó con La Tercera sobre este tipo de ataque.

¿Qué puede decir del misil que disparó el jueves Rusia contra Ucrania? ¿Por qué usted ha señalado que no es importante preocuparse de que sea un misil de alcance intermedio y es más importante preocuparse de la ojiva?

Poco después del ataque hubo noticias de que se trataba de un misil balístico de alcance intercontinental, esto luego resultó no ser el caso. Sin embargo, lo que llevaba era una carga útil llamada, MIRV (Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle) que significa vehículos de reentrada con objetivos independientes múltiples. Básicamente es una tecnología que proviene de la tecnología de misiles nucleares, que permite que los sistemas de misiles individuales lleven más de una ojiva. Eso puede ser muy útil en el contexto de la estrategia nuclear. Esto porque si tienes un misil y puedes llevar varias ojivas, eso significa que con un misil puedes destruir varias ciudades o varios objetivos militares, o puedes llevar un montón de ojivas reales y un montón de ojivas ficticias, lo que hace que sea mucho más difícil interceptarlas todas porque puedes confundir al enemigo. Es un sistema de defensa antimisiles. Así que esto es básicamente lo que usaron ayer, pero no con ojivas nucleares, sino con algún tipo de carga útil no nuclear.

Entonces, una ojiva que no tenía armas nucleares, pero que, de todas formas, se utilizó esta tecnología MIRV. Y esto es algo muy especial porque, como dije, esto es algo que proviene de la guerra nuclear y de los misiles nucleares, pero no se sabía que esto existiera en el arsenal ruso fuera de las capacidades nucleares. Y, de hecho, ningún otro país lo hace tampoco. Si nos fijamos en el arsenal estadounidense, el arsenal de misiles chino o cualquier otro Estado europeo, ninguno de ellos tiene misiles MIRVed, que llevan ojivas convencionales o no nucleares. Así que ayer realmente fue una situación pionera.

Y la idea detrás de esto era, por supuesto, que debido a que esta tecnología está tan estrechamente asociada con la guerra nuclear, se quiere enviar una señal no solo a Ucrania, sino también a los partidarios europeos y estadounidenses de Ucrania de que esto podría escalar. Ayer este misil fue lanzado sin una carga nuclear, pero mañana o pasado mañana, tal vez tenga armas nucleares a bordo. Y esta es la señal política que el Presidente ruso, Vladimir Putin quería enviar. Y es por eso es que he dicho que este es el aspecto crucial, al margen del alcance intercontinental o de menor alcance, eso es realmente de importancia secundaria. Y como se supo más tarde, el alcance real era un poco menor que el del Intercontinental, probablemente, eso es menos importante. La señal política venía de una manera diferente.

Residentes caminan en el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Dnipro, Ucrania, el 21 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Entonces, a su juicio, el misil lanzado tenía un objetivo político, en lugar de militar, considerando los daños que ocasionó también…

Sí, exactamente. Fue sólo político porque el daño no fue muy grande. Y eso tampoco es sorprendente en absoluto. La razón es que este es un misil, que se basa en un RS-26 de diseño ruso anterior, que a su vez se basa en un RS-24 de diseño soviético anterior. Y ambos son misiles exclusivamente nucleares, por lo que no podían o nunca se suponía que llevaran cargas convencionales.

Puedes imaginar que si tienes una ojiva nuclear, la precisión es realmente de importancia secundaria porque cuando tienes el enorme rendimiento de una explosión nuclear, entonces realmente no importa si la ojiva cae 100 o 200 metros más a la izquierda o a la derecha de lo que realmente esperabas o asumiste cuando apuntaste el arma. Pero cuando tienes una carga útil no nuclear, una convencional, entonces realmente tienes que ser muy preciso por lo que llamamos el radio letal de una ojiva convencional. Eso es muy limitado, por supuesto.

Entonces, si mi misil o si la ojiva se queda corta o se pasa de 100 o 200 metros, entonces mi sistema de armas no está causando ningún daño. Y esto es lo que parece haber sucedido ayer: el misil en sí estaba originalmente destinado a transportar misiles nucleares, por lo que no es muy preciso. Pero estaba armado con una carga no nuclear y cayó por todas partes. Y no alcanzó ningún objetivo crítico. Y el daño que causó fue mínimo. Y esto, por supuesto, es algo que no sorprende a los rusos. No creo que los rusos esperaran alcanzarlo.

Estoy seguro de que apuntaron a algo, pero tampoco esperaban alcanzarlo con precisión milimétrica. Tal vez esperaban un disparo afortunado, pero eso no se materializó. Pero eso no es nada que pueda confundir a los rusos. Realmente lo hicieron por un propósito político. Ellos sabían que el valor militar detrás de esto era, en el mejor de los casos, muy marginal, pero veo que lo que querían era enviar una señal política.

No es la primera vez que Rusia envía misiles con capacidades nucleares, pero ¿por qué el usado el jueves es diferente?

Es muy diferente. Así que todos los demás misiles que Rusia ha utilizado han sido muy diferentes en el sentido de que están optimizados para lanzar cargas convencionales u ojivas convencionales. Otra razón por la que sabemos con certeza que esto se trataba de un efecto político y no del valor militar, porque si realmente se trataba de destruir estos objetivos a los que Rusia apuntaba, Rusia habría tenido mejores opciones.

Tienen un montón de misiles de crucero y tienen misiles balísticos de alcance más corto que son mucho más precisos y mucho más confiables que cualquiera que lanzaron ayer. Y, por lo tanto, ya sabe, tomaron la decisión consciente de valorar la señal política de lanzar este nuevo tipo de misil con esta tecnología MIRV. Lo valoran más que la destrucción real que causarán.

Y también hay que tener en cuenta que este nuevo misil es mucho más caro de lanzar que los otros misiles que han utilizado en el pasado, probablemente de 5 a 10 veces más que un misil balístico de corto alcance o un misil de crucero. Así que en realidad, no se trataba de eficacia o rentabilidad. Se trataba de decir algo a una audiencia.

¿Cuál es su visión sobre la actualización de la doctrina militar rusa que se actualizó el martes?

Las doctrinas nucleares normalmente se mantienen vagas porque la idea es que quieres dar a tu adversario es una idea de cuándo podrías recurrir al uso nuclear, pero no quieres ser súper preciso en tu lenguaje y en tu señalización, porque eso podría crear un margen para que el adversario lo explote. Y si el adversario sabe exactamente cuándo y cuándo no usará armas nucleares, su adversario podría calibrar con mucha precisión sus acciones para asegurarse de no cruzar ningún umbral. Y eso podría socavar tu disuasión.

Pero la doctrina anterior de Rusia ya era bastante vaga, y esta nueva también lo es. No creo que el cambio sea muy significativo. No creo que nada haya cambiado realmente. Las doctrinas son herramientas de señalización. Estás tratando de señalar algo a una audiencia externa. No son leyes férreas de Estado. Siempre pongo el ejemplo de que si Putin en un momento dado decide que quiere lanzar un arma nuclear, no va a haber un funcionario público corriendo a la sala y diciéndole a Putin que no puede hacerlo, porque la doctrina dice otra cosa. No creo que eso vaya a suceder.

Así que, el hecho de que Rusia vaya a utilizar o no armas nucleares, creo que realmente depende del análisis de costos y beneficios de los que toman las decisiones rusas. ¿Creen que utilizando armas nucleares pueden obtener más ventajas que los costos que acumularían recurriendo al uso nuclear? Y entonces, si ese es el caso, entonces el uso nuclear es factible o una posibilidad. Y si no, como creo que es ahora, que Rusia tiene más que perder que ganar con el uso de armas nucleares, creo que no lo hará. Pero no creo que dependa mucho de lo que esté escrito en una doctrina publicada.

Teniendo en cuenta todos los eventos que han ocurrido esta semana, ¿cree que haya aumentado la amenaza nuclear?

No creo que haya una amenaza fundamentalmente mayor de uso nuclear en este momento. Por parte de Rusia esto se reduce a si los costos superan a los beneficios. Si Rusia utilizara un arma nuclear, enojaría a a toda la comunidad internacional. Creo que sería muy difícil para China y la India seguir apoyando a Rusia. Eso, por supuesto, sería catastrófico. Rusia también tendría que temer que hubiera una respuesta militar de la OTAN y de lEstados Unidos. Y eso probablemente tampoco es algo que estén esperando con demasiada ilusión. Y, además, seamos francos, la guerra en este momento no está yendo terriblemente mal para Rusia.

Tampoco creo que esté yendo muy bien. Pero hay indicios de que las cosas podrían ir mejor del lado ruso. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos a partir de enero parece más comprensivo con la idea de que tenemos que resolver el conflicto lo antes posible. Hay algunos tomadores de decisiones europeos, especialmente en Alemania, que de vez en cuando plantean la idea de que hay que poner fin a este conflicto. Así que creo que Rusia en este momento probablemente crea que casi puede salir victoriosa de esta guerra sin tener que recurrir al uso de armas nucleares. Y si ese es el caso, por qué correr los tremendos riesgos de cruzar el umbral nuclear.