Francia, Alemania y Reino Unido se oponen a restablecimiento de sanciones a Irán pedido por EE.UU.

Francia, Alemania y Reino Unido se oponen a la iniciativa tomada por Estados Unidos en la ONU para reclamar el restablecimiento de las sanciones internacionales contra Irán, acusado de haber violado el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear, según un comunicado publicado el jueves.

Estados Unidos inició este mecanismo, llamado “snapback”, en tanto que “participante” del acuerdo sobre el programa nuclear iraní (JCPoA). Sin embargo, “Francia, Alemania y el Reino Unido señalan que Estados Unidos dejó de ser un participante en el JCPoA tras su retirada del acuerdo” en 2018, indican en el comunicado sus cancillerías, que no pueden “apoyar esta iniciativa, incompatible con nuestros actuales apoyos al JCPoA”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó el jueves a dichos gobiernos de haber “elegido alinearse con los ayatolás iraníes” en lugar de honrar su alianza con Washington, que busca restablecer las sanciones de la ONU contra Irán.

“Nuestros amigos en Alemania, Francia y Reino Unido me han dicho en privado que no quieren que se levante el embargo de armas” contra Irán, dijo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. “Y sin embargo, optaron por alinearse con los ayatolás” al no votar a favor de la resolución estadounidense para extenderla, agregó.