Gabinete de Biden: Una mujer y un latino al mando de la seguridad nacional

Mientras Donald Trump se niega a asumir los resultados de las elecciones, el Presidente electo, Joe Biden, avanza con nuevas nominaciones para los puestos de más alto perfil en la Casa Blanca -ligados a la seguridad nacional y al Departamento de Estado- que serán oficializados este martes. De acuerdo con la prensa estadounidense, la mayoría son institucionalistas experimentados de la era Obama.

El diario The New York Times señaló que el equipo del futuro Presidente estará compuesto por un grupo de ex altos funcionarios de la administración Obama, la mayoría de los cuales “trabajó en estrecha colaboración en el Departamento de Estado y la Casa Blanca y, en varios casos, tienen vínculos estrechos con Biden desde hace años. Así, son conocidos por los diplomáticos extranjeros y comparten la creencia en los principios fundamentales del establecimiento de la política exterior demócrata: cooperación internacional, fuertes alianzas y liderazgo de Estados Unidos, pero desconfianza ante las intervenciones extranjeras después de las guerras en Irak y Afganistán”.

“Necesito un equipo listo para el primer día que me ayude a recuperar el puesto de Estados Unidos a la cabeza de la mesa, unir al mundo para hacer frente a los mayores desafíos que enfrentamos y promover nuestra seguridad, prosperidad y valores. Este es el quid de ese equipo”, señaló Joe Biden en un comunicado proporcionado por su equipo de transición.

Los elegidos

El domingo ya había trascendido que el plan de Biden es nominar a Antony Blinken al mando del Departamento Estado y a Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional, ambos con experiencia en la Casa Blanca.

Foto de archivo del 1 de noviembre de 2013. El vicepresidente estadounidense Joe Biden, el asesor adjunto de seguridad nacional Tony Blinken, la asesora de seguridad nacional Susan Rice y el secretario de Estado John Kerry escuchan mientras el presidente Barack Obama y el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki se dirigen a los reporteros en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington. REUTERS / Jonathan Ernst / Foto de archivo

Blinken, de 58 años, se desempeñó como principal asesor de Biden en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de unirse a su equipo vicepresidencial, donde fue asesor de seguridad nacional, y luego asesor principal adjunto de seguridad nacional de Barack Obama, para posteriormente ser subsecretario de Estado de 2015 a 2017.

Sullivan, en tanto, quien será el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, tiene 44 años y será la persona más joven en ocupar ese puesto después de McGeorge Bundy, quien asumió el cargo a los 41 años con el Presidente John F. Kennedy. Sullivan es un exasistente principal de Hillary Clinton, que se unió al círculo íntimo de Biden durante la campaña presidencial.

Un “nominado” latino

Entre los planes de Biden figura también la nominación de Alejandro Mayorkas como secretario del Departamento de Seguridad Interior, quien sería el primer latino en dirigir ese organismo encargado de implementar y administrar las políticas de inmigración. Se trata de un abogado nacido en Cuba, que llegó a Estados Unidos luego de que su familia huyera tras el triunfo de la revolución cubana. Mayorkas es un exfiscal en California, fue director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante el primer periodo de Obama y subsecretario de Seguridad Nacional de 2013 a 2016, durante el segundo mandato de Obama.

Alejandro Mayorkas, cuando era subsecretario de seguridad nacional de Estados Unidos, hace gestos mientras habla durante la conferencia anual Cyberweek en la Universidad de Tel Aviv, Israel, 20 de junio de 2016. REUTERS / Amir Cohen / Foto de archivo

La nominación de Mayorkas habría sido recomendada por los principales funcionarios de inmigración de la administración Obama, puesto que sería una buena carta para generar apoyo de la comunidad inmigrante mientras satisface a los moderados y funcionarios dentro de la agencia que buscan un líder con experiencia en el cumplimiento de la ley.

En la dirección de inteligencia nacional, Biden nombrará a Avril Haines, quien se desempeñó como subdirectora de la CIA en la administración Obama antes de suceder a Blinken como asesora adjunta de seguridad nacional de Obama. También ejerció como asesora del Consejo de Seguridad Nacional de Obama. Si se confirma su nominación, Haines será la mujer de más alto rango que servirá en la comunidad de inteligencia.

En esta foto de archivo del 17 de noviembre de 2020, el presidente electo Joe Biden llega con Avril Haines, ex subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia, a la izquierda, en el teatro The Queen en Wilmington, Delaware (Foto AP / Andrew Harnik, Archivo )

Otra designación revelada este lunes, esta vez por The Wall Street Journal, fue la de la economista y expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como secretaria del Tesoro.

De ser confirmada por el Senado, Yellen, de 74 años, se convertiría en la primera mujer en ocupar el puesto, y tendría como objetivo impulsar la recuperación económica tras la destrucción causada por la pandemia.

Janet Yellen. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

En línea con las nominaciones femeninas para el futuro gabinete, que se prevé más diverso que los anteriores, la afroamericana Linda Thomas-Greenfield, será nominada como embajadora ante Naciones Unidas, un puesto que será restablecido a nivel de gabinete en la administración de Biden. Thomas-Greenfield es descrita como una veterana del Servicio Exterior que ha ocupado cargos diplomáticos en todo el mundo (Liberia, Suiza, Pakistán, Kenia, Gambia, Nigeria y Jamaica), y que entre 2013 y 2017 se desempeñó como subsecretaria de Estado para asuntos africanos.

Biden también anunció que nombrará al exsecretario del Departamento de Estado de Obama, John Kerry, como enviado presidencial especial para el clima, cargo que no necesita la ratificación del Senado, y colocará el puesto dentro del Consejo de Seguridad Nacional.

John Kerry. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

“Estas personas tienen tanta experiencia y han sido sometidas a crisis y son innovadoras e imaginativas. Sus logros en la diplomacia son incomparables, pero también reflejan la idea de que no podemos enfrentar los profundos desafíos de este nuevo momento con viejas ideas y hábitos sin cambios. o sin diversidad de antecedentes y perspectivas”, argumentó Biden.

Otros nombres informados la semana pasada que formaron parte de la era Obama son el de Cathy Russell, exjefa de personal de Jill Biden durante la administración de Obama y que se desempeñará como directora de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca; y Louisa Terrell, exasesora legislativa de Obama y que ahora será directora de la Oficina de Asuntos Legislativos.