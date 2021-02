Gobernador de Nueva York es acusado por segunda vez de acoso sexual

En medio de la crisis del Covid-19 y con una nueva variante del virus surgida en Nueva York que ha contagiado al 25% de la ciudad, el gobernador de la Gran Manzana, Andrew Cuomo, tiene una nueva preocupación: este sábado, su ex asistente Charlotte Bennett, de 25 años, lo acusó acoso sexual.

Bennet, que comentó lo sucedido en un artículo de The New York Times, es la segunda ex asistente que afirma que fue acosada por el gobernador, que este año cumplirá 10 años en el cargo. La primera fue Lindsey Boylan, candidata a presidente del distrito de Manhattan y ex empleada del gobernador, que a través de una publicación en un blog el miércoles aseguró que la había besado sin su consentimiento y le había pedido jugar strip poker.

El artículo publicado el sábado afirma que Bennet, ex asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud del gobernador, se vio sometida a una serie de encuentros incómodos, como preguntas de Cuomo sobre su vida sexual en la oficina.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, habla durante una conferencia de prensa en un sitio de vacunación en Brooklyn. Foto: Reuters

Además, el gobernador le habría preguntado si era monógama y si alguna vez había estado con un hombre mayor, y señaló que estaba abierto a mantener relaciones con mujeres veinteañeras.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró el domingo que el Presidente Joe Biden apoya una “revisión independiente” de las acusaciones de acoso sexual formuladas contra el gobernador de Nueva York.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, conversa después de una conferencia de prensa antes de la apertura de un centro de vacunación masiva en el distrito de Queens. Foto: Reuters

En la emisión del domingo del programa State of the Union de CNN, Psaki aseguró que Biden “ha sido consistente en que cree que todas las mujeres deben ser escuchadas”. Además, calificó las afirmaciones como “serias”.

El gobernador ha negado todas las acusaciones en su contra. Además, nombró a la ex jueza de distrito de Estados Unidos, Barbara Jones, como supervisora de una investigación, acción que fue ampliamente criticada por legisladores federales y estatales por ser considerada imparcial.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, recorre un sitio de vacunación después de hablar en el distrito de Brooklyn. Foto: Reuters

Tras la declaración de Bennet, políticos neoyorquinos del propio Partido Demócrata de Cuomo exigieron una investigación independiente sobre el asunto.

“El acoso experimentado por estos ex empleados es parte de un patrón claro de abuso y manipulación por parte del gobernador, y ese patrón lo hace indigno de ocupar el cargo más alto en Nueva York”, escribió la senadora estatal Alessandra Biaggi en un comunicado publicado en Twitter.

Más polémicas

Las acusaciones en contra de Andrew Cuomo se producen cuando su administración está envuelta en una polémica relacionada a un presunto subregistro del Departamento de Salud sobre la cantidad de muertes por Covid-19 en hogares de ancianos.

La asistente principal de Cuomo, Melissa DeRosa, admitió que el estado había retenido los datos de muertes en hogares de ancianos porque temía una investigación por parte de fiscales federales, según The Washington Post.

Un miembro de la Guardia Nacional traslada a una residente de un hogar de ancianos a un sitio de vacunación en Nueva York. Foto: Reuters

Además, a través de un artículo de The New York Times, se supo que al menos nueve ejecutivos de alto nivel del Departamento de Salud de Cuomo habrían abandonado sus puestos por diferencias con el gobernador.

El FBI y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn abrieron una investigación sobre el manejo de datos en los asilos. Además, legisladores se movilizaron para despojar a Cuomo de sus poderes de emergencia unilaterales, otorgados al comienzo de la pandemia.