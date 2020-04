Gobernadores en EE.UU. se unen por el coronavirus

En medio de la “guerra” que los gobernadores demócratas tienen con el Presidente Donald Trump, las máximas autoridades de 10 estados, de la costa este y oeste de Estados Unidos, unieron sus fuerzas para pactar cómo reabrir sus territorios y decretar el fin de los confinamientos cuando la pandemia del coronavirus se aplaque. Esto, en contraste con las declaraciones del Mandatario republicano, de que él ostenta autoridad “total” para decidir sobre el levantamiento de las medidas.

Se trata de los gobernadores de Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania y Rhode Island. Mientras que en la costa oeste se sumaron los estados de California, Oregon y Washington.

El gobernador de California, Gavin Newsom, no dio luces de la fecha en la que se levantarán las restricciones, utilizando “la ciencia, no las presiones políticas, para orientar la toma de decisiones”.

“La casa todavía está en llamas”, complementó el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. “Todavía debemos apagar el incendio” y a la vez “asegurarnos de que no vuelva a encenderse”, acotó.

El diario The New York Times señaló que la decisión de los gobernadores enfureció a Trump, quien ha señalado que se encuentra entre sus competencias cuándo relajar las restricciones. En este sentido, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuestionó cómo el mandatario podría señalar la autoridad para abrir la economía, cuando antes dijo que no tenía autoridad para cerrarla. “No tenemos un rey, tenemos un Presidente”, dijo el gobernador, cuyo estado ya supera las 10 mil víctimas fatales. Cuomo advirtió que si Trump trata de forzar una reapertura económica en los estados, podría implicar una “crisis constitucional como la no has visto en décadas, donde los estados le dicen al gobierno federal que no van a seguir sus órdenes”.

Para el diario neoyorquino, la controversia amenaza con crear una amplia confusión si el Presidente y los gobernadores terminan peleando sobre cómo y cuándo comenzar a reanudar la vida normal en el país una vez que el riesgo comience a desvanecerse lo suficiente. Estados Unidos registra 611 mil casos y 25.924 muertos.