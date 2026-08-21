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    Israel sigue con su plan de asentamientos condenado internacionalmente y licita construcción de viviendas al este de Jerusalén

    El Ministerio de Vivienda israelí comenzó a recibir ofertas para la construcción de más de 1200 viviendas en E1, mientras, en una declaración conjunta, los líderes de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Noruega y Países Bajos llamaron a no presentarse a la licitación.

    Por 
    Lya Rosen
    Asentamiento israelí en Cisjordania. Foto: Archivo.

    A pesar de la condena internacional, el gobierno israelí continúa con su plan de asentamientos en la Cisjordania ocupada, que podría dividir el territorio y “sepultar” la posibilidad de una solución de dos Estados, como dio a conocer este jueves CNN.

    Entre las últimas medidas se cuenta una convocatoria del Ministerio de Vivienda de Israel para recibir ofertas para la construcción de más de 1.200 viviendas en E1, cerca de Jerusalén, con el objetivo de crear un bloque continuo de asentamientos desde Jerusalén Este hasta Cisjordania.

    Este dividiría la región en norte y sur, imposibilitando la creación de un Estado palestino contiguo, y separaría Jerusalén Este -considerada la capital de dicho Estado- del resto del territorio.

    Las ofertas para la construcción de las viviendas para colonos deben presentarse una semana antes de las elecciones israelíes de finales de octubre próximo.

    Los hogares proyectados representan casi la mitad de las 3.401 aprobadas hace un año y su licitación se produce pese a una apelación en contra presentada el pasado junio ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén y a la que el Estado debía responder este septiembre.

    De acuerdo a Peace Now, una organización israelí de vigilancia de los asentamientos, la convocatoria de la cartera “se trata de una maniobra de último minuto que forma parte de la política de tierra arrasada que el gobierno está llevando a cabo al final de su mandato para asegurar largos años de conflicto y derramamiento de sangre para Israel”.

    Como hizo notar CNN, durante años el Ejecutivo israelí retrasó intencionadamente la planificación y construcción en E1 debido a las fuertes críticas y presiones internacionales.

    Sin embargo, el actual gobierno, liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aceleró drásticamente la aprobación de asentamientos en Cisjordania, incluso mientras los países occidentales han impuesto sanciones a personas vinculadas al movimiento de colonos.

    Asentamiento israelí de Halamish, en Cisjordania. Foto: EuropaPress/Archivo UNICEF/MOUHSSINE ENNAIMI

    Es así como en mayo pasado varios países occidentales, entre ellos Canadá, Australia y Alemania, advirtieron a las empresas que no participaran en la construcción de asentamientos en Cisjordania y en E1 debido a las consecuencias legales y para su reputación.

    Este jueves, en tanto, en una declaración conjunta los líderes de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Noruega y Países Bajos reiteraron esa advertencia.

    “En un momento de grave inestabilidad en Cisjordania, con niveles de violencia sin precedentes por parte de los colonos contra la población civil y graves restricciones a la economía palestina, esta decisión resulta aún más preocupante”, afirmaron en un comunicado difundido por la presidencia francesa.

    En el texto además afirmaron que “las empresas no deben considerar presentar ofertas a las licitaciones para estos proyectos de construcción. Deben ser conscientes de las consecuencias jurídicas y reputacionales, en particular del riesgo de convertirse en cómplices de graves violaciones del derecho internacional”.

    Según los líderes europeos el asentamiento E1 “comprometerá las perspectivas de una solución de dos Estados al crear una división a través de Cisjordania y vulnerar la continuidad territorial de los Territorios Palestinos”.

    “El derecho internacional es claro: los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales. Esta es la posición de la comunidad internacional, reafirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, subrayaron.

    Más sobre:IsraelCisjordaniaAsentamientosMinisterio de ViviendaOfertasE1JerusalénMundo

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