Kamala Harris repunta en estados indecisos de cara a elección de su vicepresidente

Con la salida de Joe Biden de la carrera presidencial, el Partido Republicano está frente a una amenaza que no se esperaba, luego de pasar meses criticando la edad de su contrincante. Kamala Harris, actual vicepresidenta estadounidense y candidata del Partido Demócrata para las presidenciales de noviembre, ha venido ganando espacio en las encuestas desde el momento que el mandatario abandonó la carrera por la reelección a la Casa Blanca.

Ahora, la diferencia de de apoyo entre Trump y Harris sigue favoreciendo al primero, pero por uno o máximo dos puntos. Esto, comparado con la desventaja de Biden, es una excelente noticia para los demócratas: en su peor momento, el presidente estaba seis puntos bajo el republicano.

En tanto, la actual vicepresidenta tiene que elegir a quien tome su cargo en caso de ganar la elección, y de momento la idea es que sea un hombre blanco del Partido Demócrata. Según The Washington Post, Harris se reuniría este domingo con al menos tres candidatos: el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly, antiguo astronauta.

Kamala Harris y el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, en un evento en Filadelfia. Foto: Reuters

Con respecto a los otros posibles candidatos a ser la mano derecha de Harris en su carrera a la Casa Blanca -el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y los gobernadores Andy Beshear, de Kentucky, y J.B. Pritzker, de Illinois- no estaba claro si habían sido invitados a reunirse con Harris.

Se espera que Harris anuncie su elección el lunes y que al día siguiente haga su primera aparición pública con su candidato a la vicepresidencia en un mitin en Filadelfia, según informó Reuters.

Los “estados bisagra”

La encuesta más reciente del The New York Times, que realiza con el Siena College, dio con un número raro de unanimidad en la política norteamericana: el 87% de los votantes, sea republicano o demócrata, está de acuerdo con la decisión de Joe Biden de apartarse de la contienda presidencial.

Ahora, en el panorama general, Donald Trump sigue aventajando a Kamala Harris: 48% contra 47% entre todos los candidatos probables, incluido Robert Kennedy Jr. Esto, de todos modos, era algo normal en los tiempos de Trump vs Biden, pero la distancia se había alargado dramáticamente luego del desastroso debate del presidente.

Donde la pelea presidencial se vuelve más estrecha, hoy por hoy, es en los “estados bisagra”: si Trump tenía ventaja en los siete más peleados cuando corría contra Biden, ahora en todos hay un empate “dentro del margen de error” de los sondeos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pennsylvania y Wisconsin tienen esta situación.

Una encuesta de CBS News da estos resultados en los “estados bisagra” para Harris y Trump: 49% a 50% para la demócrata en Wisconsin, 50% a 50% en Pennsylvania, 48% a 48% en Michigan, Arizona (49%, 49%), Georgia (47%, 50%), Nevada (50%, 48%) y Carolina del Norte (47%, 50%).

Joe Biden y Kamala Harris recibiendo a un prisionero intercambiado con Rusia en Maryland. Foto: Reuters

Junto con eso, la popularidad de la vicepresidenta ha aumentado considerablemente desde que los votantes comenzaron a imaginarla en la papeleta. Ahora los sondeos muestran que tiene más apoyo incluso que Biden.

Un sondeo de ABC News con Ipsos mostró que la valoración favorable de Kamala Harris llegó al 43%, ocho puntos más alta de lo que era en junio, y 11 puntos mayor que la del presidente. Otra encuesta, del Wall Street Journal, revela que la vicepresidenta agrada al 46% de los votantes registrados.

Quienes están considerablemente entusiasmados con Kamala Harris son los demócratas en general: una encuesta de The Associated Press con el NORC Center for Public Affairs Research indica que 8 de cada 10 votantes de ese partido estarían “algo o muy satisfechos” si la vicepresidenta fuera nominada oficialmente como la candidata demócrata. Un poco después del primer debate entre Biden y Trump, solo 4 de cada 10 demócratas estaba algo o muy satisfecho con que el presidente fuera el candidato del partido.

De todos modos, los republicanos tienen cosas que celebrar, ya que según el sondeo de Siena y el New York Times, Donald Trump ha alcanzado un máximo de popularidad en este mes, sobre todo luego de su intento de asesinato. Un 48% de los votantes registrado tiene una “opinión favorable” del expresidente, lo que supera la clásica tasa de aprobación de él, que siempre rodeaba, en la misma encuesta, entre un 39% y un 45%.

El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, en un evento de campaña por Kamala Harris. Foto: Reuters

A medida de que se acerca la convención demócrata, que tendrá lugar en la ciudad de Chicago, el equipo de Kamala Harris aún tiene que decidir quien será el compañero de fórmula de la candidata. Y luego de un tuit poco discreto por parte de la alcaldesa de Filadelfia, parece haber señales de quién acompañará a la nueva candidata.

“¡Orgullosa de estar de regreso con tantos líderes de toda nuestra región apoyando a @KamalaHarris para presidente y a @JoshShapiroP para vicepresidente!”, escribió la edil, filtrando accidentalmente, por lo visto, un nombre que aún estaba en discusión. Se trata de Josh Shapiro, el gobernador de Pennsylvania: un estado bisagra donde Trump había triunfado en 2016. Elegido gobernador en 2022, Shapiro se dio a conocer a nivel nacional luego de reconstruir muy rápidamente un puente derrumbado en Filadelfia.

El otro demócrata en esa carrera es Andy Beshear, gobernador de Kentucky, que se ha impuesto como líder demócrata en un estado históricamente republicano. Su popularidad en el estado es clave, ya que ese estado votó por Trump con un margen de 25 puntos porcentuales en las elecciones de 2020. Asimismo, con 46 años, Beshear está entre los gobernadores más jóvenes del país.