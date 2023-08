La foto policial de Trump, la primera de un presidente, se convierte en una bonanza comercial

Primero vino la foto policial. Luego vino la mercancía.

A las pocas horas de que Donald Trump se entregara a las autoridades del condado de Fulton, Georgia, artículos pegados con el ceño fruncido del expresidente con su característico traje y corbata rojo cereza estaban por todas partes en Etsy, eBay y el sitio de diseño personalizado Redbubble.

La propia campaña de Trump entró en acción: el jueves por la noche envió un correo electrónico solicitando donaciones de 47 dólares a cambio de una camiseta impresa con la fotografía policial encima de la frase “Nunca te rindas”. El escaparate de productos en línea de su campaña ahora incluye camisetas, refrescos y una calcomanía en el parachoques con la foto del fichaje.

El hijo del expresidente, Donald Trump Jr., también vendía una camiseta de 30 dólares y una taza de café de 16 dólares impresa con la foto policial, diciendo que las ganancias de las ventas se destinarían al fondo de defensa legal de su padre. Los fabricantes de Etsy comenzaron a incluir camisetas que decían “Leyenda” y “NO CULPABLE” debajo de la imagen de Trump.

La foto policial ya viral de Donald Trump después de entregarse en la cárcel del condado de Fulton ha desatado una avalancha de intentos de sacar provecho de la imagen.

En un tiempo casi récord, la foto policial de Trump se ha unido al rostro con boina del Che Guevara, burlándose de Bart Simpson y los ridículos Minions como un meme portátil, el tipo de imagen que se encontrará en las tiendas de souvenirs y en los estantes de las tiendas de segunda mano en los años venideros.

“Es simplemente un gran momento cultural”, dijo Eliana Sarto, que trabaja en marketing digital en la ciudad de Nueva York y vende artículos en Etsy como trabajo paralelo. Añadió mercancía con la fotografía policial de Trump a su tienda el jueves por la noche y recibió 20 pedidos durante la noche.

“Es un buen monedero”, señaló Sarto, quien señaló que las tazas de café eran las que mejor se vendían. ¿Su teoría? A la gente le gusta la broma literal de una foto policial en una taza.

Jennifer Daniels, una enfermera de 53 años de Palm Coast, Florida, compró un vaso pequeño con la fotografía policial de Trump impresa. Aseguró que no le agrada el expresidente, pero que quería un artículo para conmemorar un momento histórico.

Pagó 15 dólares por el vaso vendido por el Proyecto Lincoln, un grupo anti-Trump. Dijo que planea exhibir el artículo en el área de su bar, pero está retrasando cualquier plan para beber de él. “Si lo condenan, lo haré para celebrarlo”, comentó.

Fotografía policial de Trump disponible en una taza vendida por su campaña.

La apropiación por parte de Trump de su propia foto del fichaje -la primera que se le toma a un expresidente de Estados Unidos- podría ser una estrategia inteligente. “En cierto modo te quitas un poco de poder si te burlas de” los cargos, dijo Brock Shelby, un consultor de negocios en Sugar Land, Texas, que vende camisetas como actividad secundaria en Etsy.

“Sabemos que el objetivo con esto es intentar avergonzarlo de alguna manera, pero creo que les resultará contraproducente”, afirmó Lara Trump, nuera del expresidente, en Newsmax esta semana. “Esta foto policial, espérenla, estará en carteles en los dormitorios de la gente, estará en camisetas. Será una bandera enarbolada por personas que aman a este país porque respaldan a Donald Trump”.

Si bien las autoridades no tomaron fotografías policiales durante las tres acusaciones anteriores de Trump, el condado de Fulton dejó en claro que le daría al expresidente su momento frente a la cámara.

Un vaso térmico con un meme de la cara de Trump con la leyenda "Antes del café".

“Estamos siguiendo nuestras prácticas normales y, por lo tanto, no importa su estatus, tenemos fotografías policiales listas para usted”, dijo el sheriff del condado de Fulton, Patrick Labat, durante una conferencia de prensa a principios de agosto, antes de que se anunciaran los cargos.

Cuando los co-conspiradores acusados de operar una empresa criminal que buscaba anular la victoria electoral del Presidente Joe Biden en Georgia se entregaron esta semana, la oficina del sheriff del condado de Fulton publicó las fotografías de su fichaje.

El miércoles por la tarde circuló en línea la foto del fichaje del exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, con traje y corbata a rayas rojas. Menos de 24 horas después, los vendedores en Etsy ofrecían a Giuliani artículos con fotografías policiales, como una camiseta de 24 dólares y una taza de 18 dólares que decía “Alcalde de Estados Unidos”, una referencia irónica a su apodo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, junto a la foto.

Los creadores de Etsy también están intentando sacar provecho vendiendo su propia mercancía, tanto a favor como en contra de Trump.

Algunos proveedores no esperaron a que la fotografía policial de Trump llegara a internet. Durante las semanas previas a su fichaje en Georgia, mercados en línea como eBay, Etsy y Amazon ya estaban inundados de versiones generadas por computadora de la fotografía policial de Trump.

Antes de la rendición de Trump ante las autoridades de Georgia, Shelby, el consultor de negocios en Texas, estaba vendiendo una camiseta en Etsy con una imagen digital de Trump siendo fichado, que creó usando el software de inteligencia artificial Midjourney. Según admitió él mismo, la foto falsa “no era tan buena como podría ser”, pero aun así hasta el jueves había vendido entre 50 y 100 camisetas.

Algunos vendedores ofrecían camisetas con fotografías policiales que alababan y ridiculizaban al expresidente. “En realidad, hay mucha gente que se dedica a hacer doble inversión”, fabricando mercancías “proliberales y proconservadoras”, dijo Shelby. Para estos vendedores, el valor del dólar triunfa sobre la pureza política.

Desde los creadores independientes hasta el sitio web de la campaña de Trump, están tratando de vender camisetas con el ceño fruncido del expresidente.

Trump no tiene derechos sobre la imagen: es propiedad de la Oficina del Sheriff del condado de Fulton, señaló Jane C. Ginsburg, profesora de derecho de propiedad literaria y artística en la Facultad de Derecho de Columbia. “Es el fotógrafo quien tiene los derechos de autor, no el sujeto”, dijo. Su madre, la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, fue la inspiración para una gran cantidad de productos que mostraban su rostro y su característico cuello de encaje.

La oficina del sheriff del condado de Fulton, que ha estado enviando las fotos del fichaje a los medios de comunicación, no respondió a las solicitudes de comentarios.

La profesora Ginsburg no podía pensar en ningún caso en el que un departamento de aplicación de la ley hubiera ejercido sus derechos sobre las fotografías de fichajes. En cuanto al sheriff del condado de Fulton, dijo, “la gente podría concluir razonablemente dependiendo del hecho de que, al publicar las fotografías policiales, no iban a hacer ningún reclamo privado sobre ellas”.