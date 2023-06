La historia de Henri, el “héroe de la mochila” que se enfrentó al atacante de Annecy

Apodado el “héroe de la mochila”, Henri se interpuso entre las víctimas y el atacante durante un atentado con cuchillo en la ciudad de Annecy, a pocos kilómetros de la frontera de Francia con Suiza, en los Alpes franceses. De 24 años, el joven devino en héroe nacional y llegó a encontrarse con el Presidente Emmanuel Macron, a quien le hizo una particular petición.

Poniendo en peligro su vida, y solo protegido por la mochila con la que andaba, Henri estaba en medio de un “tour de Francia de las catedrales”, cuando intervino para detener el atentado este jueves. “Intenté proteger a esos niños desconectando mi cerebro”, contó a los medios franceses.

Pantallazo del video en el que Henri enfrenta al atacante de Annecy. Foto: AFP

Los videos se volvieron virales: sin quitarse la mochila y con un bolso a la mano, un joven desafía al hombre con cuchillo, que venía de atacar a seis personas, cuatro niños y dos adultos, en Annecy. El “héroe de la mochila”, como empezaron a llamarlo en las redes sociales, enfrenta al agresor y este termina huyendo.

Henri d’Anselme fue hacia el atacante, un refugiado sirio de nombre Abdalmasih H., usando su mochila como escudo para proteger su cuerpo de los cuchillazos, gritando en tanto a los que estaban cerca: “ayúdenme a detenerlo”.

El detenido, de 31 años, sigue bajo custodia policial, el jueves fue interrogado y de momento se desconocen los motivos que le llevaron a cometer el ataque. Había pedido asilo en varios países, uno de ellos Francia, a pesar de contar ya con el estatus de refugiado en Suecia, donde había vivido varios años. Francia se lo había denegado sólo unos días antes de cometer el ataque.

Un amigo de Henri, Benjamin Poret, lo describió para el diario Journal du Dimanche: “Si tuvieran que partir al combate, no sería el primero que llamarían a su bando. Pesa 50 kilos todo mojado, es un gran palo y le tiene miedo a las alturas. Pero este jueves, puso su miedo al peligro de lado en un santiamén”.

Vista de Annecy, ciudad donde ocurrió el atentado. Foto: AP

Diplomado en gestión empresarial y excolaborador en una revista católica, “L’homme nouveau”, no es la primera vez que Henri se hace conocer. Desde el 25 de marzo, este devoto católico se lanzó en un “tour de Francia de las catedrales”, que va contando a través de las redes sociales.

En TikTok, su cuenta “El canto de las catedrales” tiene 6 mil seguidores. El 29 de mayo, afirmó en una publicación que ya había visitado 24 de estas iglesias, en los cerca de 1.300 kilómetros que había recorrido a pie o haciendo dedo en la carretera. Había andado por la costa mediterránea, y estaba en la etapa del este de Francia.

En una entrevista para Le Dauphiné Libéré, durante un paso por Grenoble, Henri había explicado el valor de su viaje: “Tomarme un año para realizar este proyecto es un sueño desde hace tiempo. Hay un tema pedagógico igual: en agosto de 2022, un informe del Senado había alertado sobre el estado actual del patrimonio religioso francés. Las catedrales son su emblema, y me dije que había que descubrirlas todas. Siempre me gustó caminar, y asociarlo a las catedrales es una suerte de peregrinaje”.

Flores y velas en el parque Le Pâquier, donde cuatro menores y dos adulto fueron acuchillados durante un atentado en Annecy. Foto: Reuters

Esta odisea terminó conduciéndolo a Annecy, donde se encontró cara a cara con el atacante, cerca del lago de la ciudad. “En el camino de las catedrales, se me atravesó el sendero de la sangre. Me sentí movido interiormente, consideré que no estaba ahí por azar. Para mí, era imposible quedarme ahí sin hacer nada”, explicó Henri a CNews.

“Hay muchas personas que me envían mensajes positivos. Pienso mucho en las víctimas, espero que puedan salir bien. Tratarme de héroe nacional es un poco absurdo, actué como cualquier francés debería hacer. Si todos hiciéramos así, tendríamos héroes en todas las esquinas”, señaló en la entrevista.

Respecto al momento mismo del ataque, detalló: “Todo fue muy animal. En un momento dado, el atacante me tiró algunos cuchillazos. Tuve miedo por mi vida, pero sobre todo por la de los otros. Cuando el estrés bajó, me di cuenta de que lo que hice hubiera podido resultar mucho más peligroso”.

El Presidente Emmanuel Macron hablando con Henri, el "héroe de la mochila", en la prefectura de Haute-Savoie. Foto: Reuters

Este viernes, en medio de la visita de Emmanuel Macron a los padres de las víctimas del ataque en Annecy, el presidente francés convocó a Henri para saludarlo como a un héroe y agradecerle su valentía.

Cuando al joven le tocó responder, hizo una petición un tanto particular: “Quiero pedirle algo. En este momento hago el tour de catedrales de Francia, y sería un honor para mí asistir a la inauguración de Notre Dame de Paris”. El presidente le aseguró que será invitado: “Es un compromiso, y me ocuparé de ello personalmente”.

Así, el peregrinaje de este amante de las iglesias continúa: irá a Borgoña, pasando por el departamento de Jura y con el fin de llegar a Alsacia, y en específico, la ciudad de Estrasburgo. Y en unos meses, cuando se reinaugure la más emblemática de las catedrales francesas, Henri estará ahí.