    Las autoridades de Gaza cifran en más de 585 los muertos a manos de Israel pese al alto el fuego

    El Ministerio de Sanidad gazatí además informó que se han registrado más de 1.550 heridos desde el inicio del alto al fuego.

    Por 
    Europa Press
    Imagen referencial. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este martes en más 585 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos cinco durante las últimas 24 horas.

    Así, el Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que desde el 11 de octubre se han confirmado 586 muertos y 1.558 heridos, antes de afirmar que durante este periodo se han recuperado 717 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del acuerdo, que ocupan el 53% del enclave palestino.

    “Las estadísticas acumuladas desde el inicio de la agresión el 7 de octubre de 2023 son 72.037 mártires y 171.666 heridos”, ha afirmado, al tiempo que ha reseñado que “aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil”.

    Israel ha defendido en reiteradas ocasiones sus ataques contra Gaza y afirma que el objetivo son “terroristas”, por lo que argumenta que no viola el alto el fuego, pactado más de dos años después del inicio de una cruenta ofensiva contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

