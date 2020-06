Libro de Bolton: Trump pidió ayuda a Xi Jinping para su reelección

Es la nueva sensación de la política estadounidense y eso que aún no ve la luz. Se trata del libro de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del Presidente Donald Trump, y que saldrá publicado el martes, entregando sabrosos detalles sobre el gobierno y acciones no muy favorables a la imagen del Mandatario republicano.

En este sentido, describe episodios sobre cómo Trump buscó la ayuda de su par chino, Xi Jinping, para ganar la reelección en noviembre, durante una reunión a puerta cerrada en junio de 2019. “Entonces Trump, de manera sorprendente, llevó la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China y suplicándole a Xi que se asegurara de que iba a quedarse con la victoria”, escribió Bolton en el libro The room where it happened: a White House memoir, cuyos extractos fueron publicados en The Wall Street Journal.

“Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y del aumento de las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral”, añadió.

El libro también menciona que la Cámara de Representantes debería haber investigado a Trump no solo por presionar a Ucrania para incriminar al exvicepresidente Joe Biden y su hijo, Hunter, sino que debió haber pesquisado una serie de instancias en las que el Presidente buscó intervenir en asuntos legales por razones políticas.

Bolton describió varios episodios en los que Trump expresó su voluntad para detener investigaciones criminales para “en efecto hacer favores personales a dictadores que a él le gustaban”, citando casos que involucraban a grandes empresas en China y Turquía. “El patrón parecía una obstrucción a la justicia como una forma de vida que no podría aceptar”, escribió Bolton, que indicó que le había reportado sus preocupaciones al fiscal general William Barr.

En el extracto publicado por el diario The Washington Post se señala que Trump habría dicho que invadir Venezuela sería “genial”. En el libro Bolton dice que, motivado por complacer a los republicanos de Florida, el Mandatario habló de su deseo de sacar al Presidente Nicolás Maduro durante todo el 2018. También señaló que Trump estaba preocupado porque el líder de la oposición, Juan Guaidó, parecía “débil” en comparación a Maduro.