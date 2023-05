López Obrador dice que no quiere relaciones económicas con Perú “mientras no haya democracia”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que no quiere “relaciones económicas ni comerciales” con Perú mientras “no haya normalidad, democracia” en el país sudamericano.

Además, alardeó de que el Congreso de esa nación lo declarase “persona non grata”. “Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu”, señaló.

El Parlamento peruano le dio esa designación por negarse a entregar el liderazgo de la Alianza del Pacífico a Lima y por sus intromisiones en política doméstica.

Es el segundo mandatario de América Latina que dicha cámara declara “persona non grata”. En febrero lo hizo con el mandatario colombiano Gustavo Petro y en enero con el expresidente boliviano Evo Morales. Los tres han criticado a la mandataria peruana Dina Boluarte.

López Obrador indicó que podría entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al mandatario de Chile, Gabriel Boric, porque el colombiano está en la misma situación que él. Pero insistió en que no la entregaría “a la señora que está usurpando” el poder en Lima, en referencia a Boluarte.

El presidente mexicano luego matizó que aunque no quiere vínculos económicos con ese país por el momento, eso no significa que se rompa el organismo interamericano a la que ambos estados pertenecen sino que “se queda en pausa”.