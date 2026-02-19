SUSCRÍBETE
    Mundo

    Los aliados europeos de EE.UU. no participarán en la primera reunión de la Junta de Paz de Trump

    De acuerdo a la Casa Blanca, más de 20 países participarán en la primera cita del organismo creado y liderado por el presidente de Estados Unidos, que se realizará este jueves en Washington y funcionará como una recaudación de fondos.

    Por 
    Lya Rosen

    Líderes y dignatarios de más de 20 países se reunirán este jueves en Washington en la sesión inaugural de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza. Sin embargo, los principales aliados europeos se negaron a unirse al grupo, criticando su financiamiento y mandato.

    La Casa Blanca indicó que la cumbre del consejo, que se realizará en el recientemente rebautizado Instituto de Paz Donald J. Trump, funcionará como una recaudación de fondos. El mismo mandatario estadounidense anunció en su red Truth Social que los países prometieron más de US$5.000 millones para la reconstrucción de Gaza, que fue devastada en la guerra con Israel y vive una crisis humanitaria.

    Además, el líder republicano afirmó en su publicación que los estados miembros también habían “comprometido miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los habitantes de Gaza”.

    Durante este miércoles, la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, dijo ante los periodistas que “el presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y, de alguna manera, presidirá formalmente el inicio de la cita antes de partir hacia el estado de Georgia”.

    Además, Leavitt indicó que los participantes del evento ”son más de 20 países. Sé que hay mucho interés". Además de reiterar que en la ocasión Trump anunciará el compromiso de millones de dólares de los miembros de la junta para “los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza”.

    En contra de la Junta de Paz

    Aunque al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta -entre los que se cuentan 26 países fundadores como Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto-, otras naciones, como Francia, España y Suecia, han rechazado integrarlo.

    Como lo hizo notar The Guardian, a pesar de la grandilocuencia de Trump ante el tema, la cumbre de su comité se abrirá ante un fuerte escepticismo, con expectativas limitadas tanto para la reunión de este jueves en Washington como en Medio Oriente, donde el plan de paz y recuperación de 100 días anunciado por Jared Kushner en Davos se estancó y la ayuda a Gaza sigue siendo mínima.

    VALERIANO DI DOMENICO

    En conversación con el mencionado medio británico, Aaron David Miller, miembro del Carnegie Endowment for International Peace y exdiplomático estadounidense, afirmó que la Junta de Paz tendría dificultades para resolver las cuestiones clave del conflicto entre Israel y Gaza.

    Entre ellas quién gobernará el territorio, quién garantizará la seguridad sobre el terreno y cómo abordar las necesidades inmediatas de la población palestina. Miller además añadió que también había pocos indicios de cómo esta organización podría resolver un estancamiento clave en las negociaciones entre Israel y Hamás.

    “La junta directiva es una forma conveniente para un presidente interesado en logros rápidos, transacciones y mucho movimiento en lugar de un movimiento serio, como una forma de proyectar que las cosas, de alguna manera… no están muertas”, dijo el estadounidense, refiriéndose a la diplomacia.

    “Así que se podrían conseguir promesas impresionantes. Pero las promesas son una cosa, cumplirlas es otra”, apuntó.

    Por su parte, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, declinó la invitación, y los líderes de países aliados de Estados Unidos, como Reino Unido, Alemania y Francia, declararon que no se unirán a cita.

    Además, Trump retiró la invitación al primer ministro canadiense, Mark Carney, después de que este diera un discurso crítico a su Administración en el Foro Económico Mundial de Davos el mes pasado.

    Como consignó el sitio de noticias de DW, esta semana la Casa Blanca recibió otro golpe cuando el Papa León XIV anunció que el Vaticano no se uniría a la junta, sumándose a la crítica de que el consejo buscaría usurpar la autoridad de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. A lo que se suma el hecho de que Trump permanezca como su presidente incluso después de que termine su mandato.

    El cardenal Pietro Parolin, máximo diplomático del Vaticano, afirmó que es “una preocupación” la existencia de la junta. “Es que, a nivel internacional, deberían ser sobre todo las Naciones Unidas las que gestionen estas situaciones de crisis. Este es uno de los puntos en los que hemos insistido”, señaló.

    Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien apoyó la idea durante una visita a Washington la semana pasada, decidió no asistir a la reunión. En su lugar, asistirá el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, aliado derechista de Netanyahu.

