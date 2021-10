Los “Facebook Papers” estallan mientras la compañía reporta miles de millones en ganancias

Facebook anunció este lunes más de 9.000 millones de dólares en ganancias trimestrales, horas después de que un colectivo de medios estadounidenses publicó una avalancha de informes devastadores que argumentan que la compañía prioriza su crecimiento sobre la seguridad de las personas.

El gigante de las redes sociales enfrenta una tormenta de críticas desde que su exempleada Frances Haugen filtró estudios internos que muestran que la empresa conocía el daño potencial que provocaban sus sitios web, lo que llevó a legisladores estadounidenses a renovar la presión para su regulación.

Facebook publicó resultados que muestran que sus ganancias en el recién finalizado tercer trimestre crecieron a más de 9.000 millones de dólares, un aumento del 17%, y su rango de usuarios aumentó a 2.910 millones.

Los informes que se conocieron más temprano este lunes culpan al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, de que la plataforma se doblega a los censuradores estatales en Vietnam, permite que el discurso de odio aumente a nivel internacional debido a deficiencias lingüísticas y sabe que su algoritmo alimenta la polarización tóxica en línea.

“Estos documentos condenatorios subrayan que los líderes de Facebook ignoraron crónicamente las alarmas internas graves, eligiendo anteponer las ganancias a las personas”, señaló en un comunicado el senador estadounidense Richard Blumenthal, crítico de las grandes compañías tecnológicas.

Organizaciones periodísticas como los diarios The New York Times, The Washington Post y Wired se encuentran entre los que han recibido acceso al conjunto de documentos internos de Facebook que Haugen filtró originalmente a las autoridades estadounidenses y que fueron la base de una serie de mordaces artículos del periódico The Wall Street Journal.

Facebook se ha referido a esos informes como publicaciones selectivas de algunos de sus muchos estudios internos, y destinados a proyectar la red social bajo una luz oscura e inexacta.