Maduro realiza conferencia de prensa en medio de acusaciones de fraude electoral

“Quise comunicarme con el país porque estamos en este momento viviendo un intento de desestabilización masiva de Venezuela”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en la tarde de este martes, tras una reunión conjunta del Consejo de Estado y del Consejo de Defensa de dicho país. La intervención la realizó poco después de que la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hablaran ante una multitud en Caracas.

En la reunión se encontraban presentes Elvis Amoroso, Jorge Rodríguez, y comandantes del Ejército. “Aquí estamos los garantes de la Constitución”, indicó. Afirmó que la oposición ha intentado asesinarlo y dio ejemplos de intentos de magnicidios en otros países. “El sistema” asesinó a John Kennedy”. También condenó el intento de asesinato a Donald Trump.

Se refirió a su antiguo opositor Juan Guaidó y dijo que éste intentó instalar un sistema “fracasado y fascista” para entregar “las riquezas a otro país”, en referencia a las reservas de petróleo en el país. Afirmó que “todas las redes sociales se han alineado para desestabilizar a Venezuela, porque no soportan que nos hayamos recuperado y que estemos en la senda de la recuperación total”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro se reúne con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa tras las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. Foto: Reuters

Se refirió a una “operación de engaño de la diplomacia imperial estadounidense. Y por debajo hay mucho billete para establecer los comanditos. Lo que ha hecho esta gente es mostrar el rostro decrépito del fascismo. Esta gente pretende gobernar el país desde la violencia, la corrupción, la criminalidad”, afirmó. Se dirigió al candidato opositor Edmundo González, calificándolo como el “Guaidó 2.0″.

Lo vinculó con los grupos violentos y lo responsabilizó de haber montado los “comanditos de malandritos para la violencia”. Los “comanditos” son los grupos de vecinos de la red de la oposición que buscó captar votos a favor de Edmundo González y asegurarse la defensa del voto en la elección del 28 de julio, a pesar de las amenazas contra líderes comunitarios y detención de colaboradores de campaña. A estos grupos, los calificó de “terroristas” y “fascistas”.

“A usted, señor Urrutia, lo hago responsable de todo lo que está sucediendo en Venezuela. De la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo señor González Urrutia y usted señora Machada. Que la justicia les tiene que llegar, Venezuela tiene que tener justicia porque estas cosas no pueden volver a suceder”, enfatizó.

La Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestantes mientras la gente se reúne para protestar por los resultados de las elecciones que otorgaron a Nicolás Maduro un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. Foto: Reuters

También hizo un llamado a la comunidad internacional y a los venezolanos a “ir contra el fascismo”. “Es tiempo de valentía. O eres chicha o eres fascista. Pero no puedes ser chicha y limonada a la vez. O estás con la democracia, con la verdad, con el derecho a la paz, o eres cómplice indirecto de los fascistas como fue la floja y cobarde socialdemocracia italiana y alemana en la época. Hubo gente respetable, muy respetable en Alemania, la socialdemocracia y de Italia que combatió y murió a los fascistas”, dijo.

También anunció que se creará una comisión del Gobierno nacional y la Fiscalía para denunciar a los “grupos violentos” dirigidos por la oposición y “proteger a las víctimas de la violencia fascista de los comanditos”. Indicó que muchas personas, incluyendo transeúntes, fueron asesinadas por estos grupos dirigidos por la oposición que lidera María Corina Machado.

“Tengan la certeza absoluta de que la tarea y la misión se cumplirá. (...) El fascismo en Venezuela no pasará, no llegará, no volverá. Tendrá mucho poder Elon Musk, pero yo llevo las bendiciones del poder de Dios y del pueblo de Venezuela en unión perfecta cívico y militar y con esos poderes llevo la sagrada fuerza bíblica para seguir avanzando”, afirmó. “No han podido ni podrán con Venezuela, porque Venezuela siempre vence”, fue una de sus últimas oraciones antes de finalizar la conferencia.