Maduro tilda de “ridículos” a expresidentes que no pudieron ingresar a Venezuela como observadores electorales

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro se refirió a la controversia que surgió luego de que un grupo de exmandatarios latinoamericanos no pudieran ingresar como observadores electorales de los comicios presidenciales de ese país.

Durante la tarde del viernes, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó que el gobierno venezolano no autorizó el despegue de un avión de la aerolínea Copa que transportaba a una delegación con distintos exmandatarios: Mireya Moscoso, de Panamá; Vicente Fox, de México; Jorge Quiroga, de Bolivia, y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, todos parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

En una transmisión del programa “Nico Live”, el mandatario venezolano expresó: “Yo creo que son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratas, son gente muy repudiada”.

“De hecho, estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano, porque les devolvimos a Vicente Fox”, bromeó.

Maduro insistió en que el grupo de exmandatarios “son gente muy repudiada en sus países… Son la extrema derecha, racistas, fascistas. No estaban invitados por el poder electoral, que decide a quien invita y a quien no. Yo en eso no me meto”.

“Yo los veo por redes sociales y me dan risa, porque son unos ridículos”, concluyó.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, también se refirió a los sucedido con los expresidentes: “Solamente gente con dignidad puede entrar en esta tierra sagrada, cualquiera que quiera entrar a Venezuela debe entender que Venezuela debe ser respetada”, dijo.