María Rosa Palacios, abogada peruana: “Merino no es un Mandatario constitucional”

Rosa María Palacios es una destacada abogada constitucionalista y periodista peruana. Es reconocida por sus entrevistas políticas y columnas en el diario La República. En esta entrevista con La Tercera explica la actual crisis política.

¿Cuál es su primera impresión de la destitución de Vizcarra?

El Presidente Merino no es un Mandatario constitucional. Lo que ha hecho el Congreso es utilizar un artículo de la Constitución pensado para otras circunstancias y aplicarlo sin ninguna causal al caso de Martín Vizcarra, ganando una vacancia por la fuerza de los votos, pero no por la fuerza de la razón. Esa situación es inconstitucional y no creo que pueda sobrevivir el tiempo el arreglo que tenemos en este momento.

¿A qué se refiere con el arreglo que tienen ahora?

Si el Congreso censura al presidente del Congreso deja de ser Presidente de la República ipso facto y otra persona ocupa su lugar. La correlación de fuerzas en el Congreso hoy es tan precaria que eso podría ocurrir en cualquier momento. No hoy, no mañana. Pero si nombra, por ejemplo, a un gabinete que no es del gusto del Congreso, pues podría perder la Presidencia. Por eso es un arreglo precario, no creo que dure mucho. No me extrañaría que dijera el Congreso que en vista de la pandemia y de las dificultades para realizar una jornada electoral con las garantías sanitarias del caso, se suspenden las elecciones y se posterga hasta que la pandemia desaparezca el mundo.

¿Por qué se lleva adelante este proceso cuando las elecciones son en abril de 2021?

Hay otros pactos que todavía la población no conoce en su total dimensión, pero que se irán conociendo. Por ejemplo, el líder de UPP, Antauro Humala, está preso por rebelión y por el asesinato y secuestro de cuatro policías en 2004, condenado a una sentencia de 19 años que vence el 31 de diciembre del año 2023. Humala quiere postular en estas elecciones y no puede porque está preso. Entonces, el indulto de Humala es parte de las transacciones del lunes. En ese mismo grupo está el ex contralor de la República, el señor Édgar Alarcón, que está acusado constitucionalmente por enriquecimiento ilícito y no quiere que lo procesen y quiere la protección del Congreso por mucho tiempo. Entonces necesita más tiempo. Otros personajes, también de las investigaciones penales y de otro tipo, también quieren más tiempo en el poder. Y yo no creo que quieran tener elecciones el próximo año. Sin embargo, otros candidatos que no tienen presencia parlamentaria están peleando porque sí se celebren elecciones y están protestando en las calles a esta hora.