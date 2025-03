Marine Le Pen se prepara para juicio que podría acabar con su aspiración presidencial en Francia

La decisión que tomará la justicia francesa este lunes 31 de marzo podría remecer el escenario político del país europeo, pero principalmente, de un partido y su líder: Marine Le Pen, de la colectividad de extrema derecha Agrupación Nacional, podría ver truncadas sus aspiraciones presidenciales debido a un inminente veredicto por supuesta malversación de fondos.

Y Le Pen, de 56 años, sabe que es un momento crucial, ya que describió el momento como su posible “muerte política”. El juez a cargo del caso se dispone a dirimir a las 10 de la mañana hora local si la política, además de otros 24 funcionarios del partido fundado por su padre, Jean-Marie Le Pen, malversaron fondos del Parlamento Europeo.

Según la parte acusadora, la agrupación política -que ha crecido hasta posicionarse como una de las más importantes del país a nivel nacional- utilizó el dinero destinado a asesores parlamentarios de la Unión Europea para pagar a personal que trabajó para el partido entre 2004 y 2016. En aquellos años, el nombre de la tienda política era Frente Nacional, y el mal uso del financiamiento significa una violación de la normativa del bloque de 27 países.

¿Qué significaría esto para Le Pen, puntualmente? Que podría quedar fuera de las elecciones presidenciales programadas para 2027. Los fiscales parisinos solicitaron en noviembre pasado una multa de 300.000 euros, una sentencia de dos años de prisión para la líder de extrema derecha, sumado a un período adicional de cinco años de inelegibilidad para postularse a un cargo público. Además, pidieron que ese período de inhabilidad se declarara efectivo de forma inmediata, independiente de si Le Pen presenta o no un recurso.

Marine Le Pen reacciona durante un debate sobre dos mociones de censura contra el gobierno francés, el 4 de diciembre de 2024. Foto: Archivo

Ella se ha mostrado dura contra los persecutores. “Su único objetivo es impedirme ser la candidata de mi grupo en las elecciones presidenciales (de 2027). Hay que estar sordo y ciego para no verlo”, dijo a la prensa local.

El viernes pasado, el Consejo Constitucional dictaminó que la inelegibilidad con efecto inmediato está dentro de los marcos legales de la Constitución francesa, consignó The Associated Press. Pero el uso de esta herramienta debe ser evaluado por los jueces, siempre considerando las consecuencias de imponer tal prohibición, pero también asegurándose de que el fallo sea “proporcionado” y tenga en cuenta “la preservación de la libertad de los votantes”. El pronunciamiento del ente, vale añadir, no se dio en el marco del caso de Le Pen.

Además de que los movimientos políticos para salir de la compleja situación no son muchos, parece estar resignada a un veredicto lapidario. “Siento que no logramos convencerlos”, señaló al panel de tres magistrados, en lo que pareció una anticipación a un resultado judicial negativo para sus aspiraciones presidenciales. Fue durante el juicio que dijo la anteriormente citada frase: “quieren mi muerte política”.

Los escenarios posibles son tres, explicó el periódico El País. “El primero, algo remoto, consistiría en una absolución y tendría implicaciones leves en el tablero político”, inicia. El segundo “apuntaría a una condena dura -cárcel e inhabilitación-, pero con la posibilidad de suspender la pena hasta que se pronuncie un tribunal superior”, prosiguió. Ese plazo le permitiría ser candidata en 2027, que es el principal objetivo a corto plazo para Le Pen y su partido. El tercero, en tanto, que es lo que propone la Fiscalía, es su inhabilitación inmediata, lo que provocaría “un enorme terremoto” en la política francesa, cree el diario español.

Sacarla de carrera significaría que la líder del partido más votado en las últimas elecciones legislativas, con 11 millones de sufragios, no estaría en la papeleta debido a una decisión judicial.

Carteles electorales del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional con fotos de sus líderes, Marine Le Pen y Jordan Bardella, se ven cerca de la sede de la colectividad antes de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias anticipadas francesas, en París, el 5 de julio de 2024. Foto: Archivo

Según el politólogo François Dosse, “el partido jugará la carta de la victimización y el complot, no tengo duda. Y eso lo alimentará y lo reforzará ante un gran número de votantes”, dijo al citado periódico.

En diálogo con el diario francés Le Monde, Romain Rambaud, profesor de Derecho Público en la Universidad de Grenoble-Alpes y fundador del Blog du Droit Électoral (Blog de Derecho Electoral), afirmó que los jueces no se limitan a un planteamiento de “todo o nada”, especialmente porque el caso Le Pen implica “una cuestión filosófica fundamental”. ¿Deben los jueces “aplicar las normas judiciales como ‘de costumbre’, o adoptar soluciones que preserven tanto la sanción penal como la capacidad de los votantes de expresar sus opiniones sobre algo tan fundamental?”, se pregunta.

Si bien la mayoría de los sondeos posicionan a Le Pen y los suyos liderando una hipotética elección presidencial en este momento, ya vivieron en carne propia el llamado “cordón sanitario” contra la extrema derecha por parte de los partidos de izquierda, centro-izquierda y del centro político, en julio de 2024.