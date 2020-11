Masiva marcha contra el nuevo gobierno de Merino tensiona a Perú

Bajo la consigna de “Perú despertó”, “Merino no es mi Presidente” o “este Congreso no me representa”, miles de personas salieron este jueves a protestar en distintas ciudades de Perú, contra la destitución de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino, como Presidente en su calidad de titular del Congreso.

A tres días de haber asumido, el mandatario juramentó este jueves a su nuevo gabinete en una ceremonia que fue adelantada para que no coincidiera con las protestas. A Antero Flores-Aráoz, quien juró el miércoles en solitario como primer ministro, se sumaron Abel Salinas en Salud; José Arista en el ministerio de Economía y Finanzas y Fernando D’Alessio en la cartera de Educación, entre otros.

Un hombre vestido como el Inca Pachacutec y otros manifestantes marchan contra la destitución del presidente Martín Vizcarra en la Plaza San Martín en Lima, Perú, el jueves 12 de noviembre de 2020. (Foto AP / Martín Mejía)

Para los analistas, se trata de un gabinete conservador, conformado por 11 hombres 7 mujeres, profesionales de carrera en sus especialidades. Además de algunos exministros y exviceministros de los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) vinculados con sectores políticos conservadores.

Queremos reiterar a la población el llamado a la calma y a la unidad nacional, todos queremos un Perú mejor, con transparencia, con honestidad y sin maniobras bajo la mesa, este gobierno de transición estará a la altura de todos los peruanos. Manuel Merino, Presidente de Perú

Por otro lado, Vizcarra acudió este jueves a la fiscalía a declarar por la causa de presunta corrupción que le valió su destitución. “La legalidad está en cuestión y la legitimidad, que la da el pueblo, la estamos viendo en las calles”, dijo el exmandatario, que cuenta con una aprobación del 60%. Un tribunal decidirá este viernes sobre la solicitud de la fiscalía de prohibir a Vizcarra salir del país durante 18 meses mientras avanzan las investigaciones.

La crisis política en la que se encuentra Perú ha tenido consecuencias en la economía. La moneda peruana bajó un 0,50%, ubicándose otra vez en un mínimo de 18 años. Esto, pese a las medidas que ha tomado el Banco Central para contener la caída.

Un manifestante levanta su puño durante la manifestación ayer en la Plaza San Martín en Lima. Foto: AP

Desde el día de la destitución de Vizcarra, centenares de personas han protestado contra la decisión del Congreso dominado por la oposición, con varios enfrentamientos con la policía que lanzó bombas lacrimógenas y disparos para dispersarlos. La policía detuvo a decenas de personas, la mayoría jóvenes, que se movilizaron golpeando cacerolas, con banderas y pancartas con escritos contra el Congreso.

La Gran Marcha Nacional, en la que participaron más de 60 colectivos, comenzó este jueves a las 17:00 y tenía como epicentro la Plaza San Martín, en el centro de Lima. En las jornadas anteriores las manifestaciones se extendieron a barrios limeros acomodados como Miraflores.

Una de las consignas de la manifestación fue la creación de una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna. Muchos ciudadanos consideran que el Congreso ha utilizado el texto para su beneficio personal.

El analista peruano, Carlos Meléndez, señaló que se trata de la primera manifestación con una “esencia de indignación ciudadana tras la Marcha de los 4 Suyos”. Aquella fue una movilización popular realizada en Perú en julio de 2000, encabezada por Alejandro Toledo, junto a diversos movimientos sociales, sectores antifujimoristas, por la acusación de fraude que rondó la tercera elección consecutiva de Alberto Fujimori como Presidente. Al igual que en esta ocasión, el punto de encuentro fue la Plaza San Martín.