Ministro de Bolsonaro Augusto Heleno sale positivo en examen de coronavirus

Augusto Heleno (72), ministro de Seguridad Institucional confirmó que tras realizarse un segundo examen de coronavirus obtuvo un resultado positivo para Covid-19.

Fue el propio secretario de Estado quien anunció la noticia en su cuenta de Twitter: “Les informo que el resultado de mi segundo examen, realizado en el HFA, fue positivo. Espero la contra-prueba de FioCruz. No tengo fiebre y no tengo ninguno de los síntomas relacionados con Covid-19. Estoy aislado, en casa, y no atenderé ninguna llamada”.

El general de reserva del Ejército también fue parte de la delegación que acompañó a Bolsonaro durante su encuentro bilateral con Donald Trump en Florida.

Ayer, Heleno informó que tanto él como el Jefe de Estado se realizaron un segundo examen de coronavirus.