Muere Samuel Little, el mayor asesino en serie de la historia de EE.UU.

Samuel Little, el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos con casi 60 víctimas confirmadas, ha muerto. Tenía 80 años.

Little, quien padecía diabetes, problemas de corazón y otras dolencias, murió el miércoles en un hospital de California. Estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por múltiples cargos de asesinato.

La portavoz del departamento de correccionales de California, Vicky Waters, dijo que la causa de muerte será determinada por un forense, pero que no hay indicios de un acto criminal.

Little, un delincuente de carrera que había entrado y salido de la cárcel durante décadas, negó durante años que hubiera matado a alguien.

Luego, en 2018, se sinceró con el guardabosques de Texas James Holland, a quien se le había pedido que lo interrogara sobre un asesinato que resultó que no fue cometido por Little. Durante las aproximadamente 700 horas de entrevistas, Little proporcionó detalles de decenas de asesinatos que sólo el asesino conocería.

Según el Programa de Aprehensión Criminal Violenta (ViCAP), el hombre estuvo directamente involucrado en casi 60 casos de homicidios en 14 estados. Sin embargo, Little aseguró que sus víctimas ascienden a 93 mujeres en las últimas cuatro décadas.

Esta foto de reserva del 24 de septiembre de 2018 proporcionada por el Departamento Correccional de California muestra a Samuel Little. Foto: AP

Durante años, Samuel Little entró y salió de la cárcel sin levantar mayores sospechas de las agencias de seguridad. En 2012, fue detenido en un albergue para indigentes en Kentucky y fue trasladado a California por un cargo de narcóticos, pero era solo la punta del iceberg del historial delictual. La investigación de la policía de Los Angeles develó que el ADN de Little estaba conectado con tres homicidios sin resolver que habían ocurrido entre 1987 y 1989. Eran mujeres que habían sido golpeadas y abandonadas en la ciudad.

Ese antecedente dio inicio a una investigación completa liderada por ViCAP, que encontró un vínculo entre Little con delitos en 24 estados, la mayoría homicidios sin resolver. Uno de éstos fue un estrangulamiento cometido en Odessa, Texas. Ahí, los Rangers interrogaron por 18 meses a Little. Esto desencadenó que en 2014 fuera acusado de tres cargos de asesinato y sentenciado a tres cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional.

Samuel Little fue detenido en Kentucky luego de que se comprobó su relación con un asesinato en California a través de pruebas de ADN.

El misterio envuelve a las presuntas 43 víctimas más que no han sido identificadas todavía. Según analistas del FBI, las declaraciones del homicida fueron “creíbles”. Por esto, las agencias estadounidenses abrieron una línea de investigación en la que buscan casos que coincidan con las confesiones de Little con el fin de proporcionar un “cierre y justicia” para las familias de casos sin resolver.

Little nació el 7 de junio de 1940 en Georgia. La mayoría de su vida la pasó en las calles donde fue detenido una decena de veces, mientras viajaba por el país. La primera agresión a una mujer habría sido en 1976 en Missouri.