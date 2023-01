Multan a la Organización Trump con US$ 1,6 millones por delitos fiscales

La Organización Trump fue condenada por un tribunal de Nueva York a pagar una multa de US$ 1,6 millones, por 17 delitos, entre los cuales figuran fraude fiscal, falseamiento de cuentas y conspiración. Las dos subsidiarias de la compañía, Trump Corp. y Trump Payroll Corp., deberán pagar US$ 810.000 y US$ 800.000, respectivamente, las cifras máximas que corresponde por ley para el tipo de delito cometido por la organización del exmandatario estadpunidense.

Allen Weisselberg, antiguo director financiero de la compañía, quien se declaró culpable por delito de fraude, ayudó a la Fiscalía neoyorquina en el proceso de investigación, que demoró tres años, hasta su resolución el día de hoy.

Los abogados de la Organización Trump se reúnen para la audiencia de sentencia en el Tribunal Penal de Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 13 de enero de 2023. Foto: Reuters

Dentro de los fraudes por los que se condenó a Trump Corp., se encuentran el crear un sistema para pagar parte de las retribuciones de los ejecutivos de la organización en “dinero negro”, o a través de préstamos no declarados, lo cual pasó durante 15 años. Por otro lado, se les acusó de evasión de impuestos en adquisición de bienes por parte de los directivos, donde estos obtenían grandes bonificaciones laborales.

Sin embargo, Donald Trump, quien negó saber que existían casos de fraude dentro de su compañía, no fue juzgado personalmente, aunque se realizan distintas investigaciones contra él, acusado -junto a sus tres hijos- de manipular el valor de sus activos e inflar el valor de las propiedades de su organización, estafando a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales.

A pesar de que la multa no signifique un golpe para el capital de la organización, el caso llevado por el tribunal neoyorquino dejó una marca, tanto en la institución como en el propio Trump, quien mantiene una imagen como “hombre de negocios”, quien ahora busca volver a la presidencia de Estados Unidos en 2024.