“No tenemos cómo huir”. Drama humanitario se profundiza en Gaza tras cese de suministro eléctrico

Atrapados, sin electricidad y con la comida en vías de agotarse. Luego de un quinto día de bombardeos aéreos por parte de Israel, los habitantes de la Franja de Gaza ven cada vez menos posibilidades para escapar del drama humanitario, o incluso seguir con vida en sus propias casas, en medio del “asedio total” que declaró el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

Barrios enteros de Gaza han desaparecido bajo los bombardeos, mientras que el viceministro de Salud en el enclave palestino, Yusuf Abu al-Reesh, asegura que el 60% de los heridos por ataques aéreos que están en los hospitales son mujeres y niños: “Todas las camas de los hospitales están ocupadas, y tanto los medicamentos como el material médico están a punto de acabarse”. Al menos 950 palestinos han muerto, según el mismo ministerio, en medio de los ataques israelíes.

El asedio total de la Franja de Gaza ha llevado al cese del suministro, no solo de la electricidad, sino también de la comida, el agua y el combustible. La agencia de noticias palestina Quds ha indicado que todo el enclave palestino se encuentra ahora sumido en un apagón, luego que la única central eléctrica de Gaza dejara de operar por falta de combustible.

“Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia”, dijo en su momento Gallant al anunciar la ofensiva, que ha sido criticada por la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Niños palestinos llenando sus contenedores con agua en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Reuters

Más de 250 mil habitantes de la Franja de Gaza ya han salido de sus casa e intentado huir hacia Egipto, a medida que las fuerzas israelíes lanzan nuevas rondas de misiles aéreos. Comparado con los 2,3 millones de personas que viven en el enclave, el éxodo representa más de un décimo de los habitantes. Más de la mitad de quienes escapan se están refugiando en escuelas de agencias de las Naciones Unidas, aseguró el organismo este miércoles, mientras que otros están en hoteles.

Las fuerzas israelíes habían llamado a los palestinos a huir de la zona a través de la frontera con Egipto, pero para eso los habitantes de la Franja de Gaza necesitan un permiso especial emitido por Israel. Para empeorar la situación, las mismas fuerzas israelíes han bombardeado en tres ocasiones esta semana el camino para ir a Egipto, según indica la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

En entrevista con Al Jazeera, Hassan Khalaf, el director médico del Hospital Al-Wafa en Gaza, aseguró que los centros hospitalarios están usando generadores, pero que estos no están equipados para tantos aparatos. Según él, los generadores seguirán distribuyendo electricidad “máximo unos pocos días”.

Khalaf aseguró que actualmente hay 100 recién nacidos en su hospital, y que todos dependen del equipamiento médico disponible: “Los recién nacidos podrían no sobrevivir… porque dependen en cada aspecto de su vida de la electricidad y el equipamiento. Son muy pequeños, están muy débiles”. También indicó que hay cerca de 1.100 pacientes que dependen de máquinas de diálisis en Gaza, agregando que el asedio israelí podría significar un asesinato masivo.

También en Al Jazeera, Ziad Shehadah, director general de Humanitarian Care Malaysia, contó cómo se está viviendo la situación entre el personal humanitario: “Estamos tratando de proveer a los palestinos desplazados paquetes de comida, cobertores y todo eso, pero estamos frente a dos problemas. Primero, la mayoría de los suministros están cerca de la frontera, así que son inalcanzables. Y segundo, que la mayoría de los productos se están acabando”. En su opinión, y luego de haber trabajado por décadas en la región, el momento actual “es la situación más peligrosa en la que he estado en mi vida”.

Funeral de dos periodistas palestinos muertos en un bombardeo israelí. Foto: Reuters

En entrevista con el podcast O Assunto, de Globo, Abud Zaki, de 33 años y nacido en la Franja de Gaza, comentó la crisis humanitaria: “¿Dónde vamos a huir? No tenemos abrigo, acá no hay nada de eso. La Franja de Gaza entera es un peligro, no tenemos cómo huir. La frontera está cerrada, no hay refugios… acá vamos a continuar en casa y ver qué pasa, porque no tenemos qué hacer ahora”.

“Con esta guerra ya llevamos 30 horas sin luz, el internet está muy complicado, se corta siempre y hay que salir a la calle. Hay que ir donde haya una persona con luz, con batería, para conseguir usar el internet. Los bazares están todos cerrados. De aquí a algunos días los habitantes de la Franja de Gaza morirán de hambre, ¿entendieron? De hambre, de sed, porque no hay agua, ni alimentación, ni nada”, aseguró Zaki, que vivió en Brasil 9 años antes de decidir volver a su Gaza natal en junio del año pasado.

En otros conflictos anteriores, indicó Zaki, siempre había aviso previo antes de que se realizara un ataque en alguna región, pero ahora mismo “ellos ya no avisan, solo tiran las bombas”.

Para The Wall Street Journal, Ahmad Hassouna, de 42 años, estaba en el barrio de Al Karama cuando fue entrevistado un poco después de un bombardeo. “Salimos todos, mi hermana, mi hermano, mi madre y yo. Estábamos todos bajo los escombros, en el suelo, heridos. Llamamos a una ambulancia y cuando llegó, también atacaron la ambulancia. Olviden los derechos humanos, ni siquiera tenemos derechos animales”, comentó al diario.

Palestinos parados en los escombros de una casa dañada por los ataques israelíes. Foto: Reuters

Egipto, por su parte, ha tomado medidas para evitar la llegada de más palestinos: el cruce fronterizo de Rafah sigue cerrado, mientras que los militares egipcios toman posiciones cerca del límite, patrullando el área. Rafah es la única salida posible hacia Egipto, desde Gaza. El resto de la Franja de Gaza está rodeado de mar por un lado, e Israel por el otro.

La comunidad internacional sigue con preocupación el asedio, considerándolo “un ataque contra los civiles”. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, aseguró que el bloque condena “todos los ataques contra civiles”, pidiendo a Israel que ejerza su autodefensa observando el derecho internacional humanitario. “Condenamos todos los ataques contra civiles, todos significan todos”, aseguró desde Omán el líder de la diplomacia europea, en una declaración conjunta entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Desde la ONU también denunciaron el cerco completo: “El derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos deben respetarse”. En tanto, la Organización Mundial de la Salud llamó a establecer un corredor humanitario en la zona. Asimismo, la UNRWA, agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, aseguró que los ataques israelíes han matado a 11 agentes de su personal.

El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, indicó a la prensa que su país está haciendo esfuerzos para que haya un corredor humanitario entre Egipto y Gaza para los civiles. “Apoyamos un corredor seguro para los civiles”, dijo, agregando que “los civiles no tienen la culpa por lo que ha hecho Hamas, no han hecho nada malo”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también se manifestó frente al asedio total. “Espero que desde luego, cuando veamos las respuestas de Israel, estas sean proporcionadas, y es importante que en la medida en que este conflicto continúe, se haga lo posible para prevenir la pérdida de vidas civiles”.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien aterrizará el jueves en Israel para dialogar con las autoridades israelíes, también se ha referido al diálogo con Israel y Egipto sobre los corredores, agregando que está siendo un proceso “complicado”.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá el viernes por la tarde para debatir el conflicto entre Israel y el grupo militante palestino Hamas en Gaza, informaron diplomáticos.