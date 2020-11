Investigación del NYT asegura que no hubo fraude electoral tras contactar a oficiales electorales de todo el país

“Oficiales electorales de todo el país no encuentran fraude”, ese es el titular de la portada de este 11 de noviembre del diario The New York Times luego de publicar una investigación donde fueron contactados varios oficiales electorales de todo EE.UU., quienes destacaron que no hay evidencia de fraude electoral como ha acusado el Mandatario saliente Donald Trump.

Mientras Joe Biden y Kamala Harris han comenzado a realizar actividades con miras de la transición de gobierno como presentar al equipo de expertos que trabajará para combatir la pandemia del coronavirus y el exvicepresidente se comunicó con algunos líderes mundiales. Los integrantes de la administración de Trump y otros líderes republicanos se han negado de aceptar la derrota.

La investigación del prestigioso medio incluyó el contactar a una docena de autoridades electorales -de ambos partidos políticos- quienes negaron que exista evidencia de alguna irregularidad o fraude durante el conteo de votos.

En total, el matutino recibió las respuestas de 45 estados directamente y otros cuatro dieron declaraciones publicas.

El día sábado, mismo día en que Biden fue declarado ganador tras ser mayoría en Pennsylvania, el abogado personal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, lanzó una serie de acusaciones sobre el proceso electoral en dicho estado asegurando el conteo de sufragios “estaba plagado de fraudes”. Sobre ello, la fiscalía general de la región indicó que muchas de esas acusaciones fueron investigadas y “han sido desestimados, y repetir estos ataques falsos es imprudente".

Mientras el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, autorizó a los fiscales federales de todo el país que investiguen “denuncias sólidas” de irregularidades en la votación antes de que se certifique la elección presidencial de 2020, a pesar de que hay poca evidencia de fraude.

El anuncio plantea la posibilidad de que Trump utilice al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado. La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la antigua política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales medidas antes de que los comicios sean formalmente certificados.

Ello, provocó la renuncia del jefe del servicio responsable de delitos electorales, que supervisa las investigaciones de fraude, Richard Pilger, el día de ayer.