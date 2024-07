Pelosi pone presión a Biden y sugiere que debería reconsiderar decisión de seguir en carrera

La representante demócrata Nancy Pelosi de California, expresidenta de la Cámara de Representantes y aliada del presidente Joe Biden desde hace mucho tiempo, hizo el llamado de atención público más fuerte hasta el momento para que el presidente reconsidere su candidatura a la reelección, sugiriendo en la mañana de este miércoles que “se está acabando el tiempo” para que tome una decisión.

Aunque Pelosi se negó a decir definitivamente que quería que Biden se postulara. “Quiero que haga lo que sea que decida hacer”, dijo. “Todos lo estamos animando a tomar esa decisión porque el tiempo se está acabando”, consignó The New York Times.

Pelosi, de 84 años y la demócrata de mayor rango, dijo en declaraciones al programa “Morning Joe” de MSNBC, que respaldaría a Biden “independientemente de lo que decida”, pero agregó que quería reiniciar las conversaciones sobre el futuro político de Biden después de la cumbre de la OTAN que él organizará esta semana en Washington, que el jueves incluirá la primera conferencia de prensa del presidente desde su desastrosa actuación en el debate contra el expresidente Donald J. Trump.

En esta foto de archivo, el presidente de EE. UU., Joe Biden, se dirige a una sesión conjunta del Congreso mientras la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, la representante Nancy Pelosi (D-CA), aplauden, en el Capitolio de EE. UU. en Washington, DC, EE. UU., 28 de abril de 2021. Foto: Reuters

Pelosi también afirmó que estaba animando a sus colegas en el Capitolio a esperar mientras Biden recibe a líderes de la OTAN en Washington esta semana. “Les he dicho a todos: esperemos un poco. Lo que sea que estén pensando, díganlo en privado, pero no es necesario sacarlo a la luz hasta ver cómo nos va esta semana”, dijo, describiendo los fuertes comentarios de Biden en la cumbre de la OTAN el martes como “espectaculares”.

“Algunos dicen: ‘Bueno, ¿cómo podemos someter el proceso [de nominación] a lo que podría ser posible? Otros dicen: ‘Joe es nuestro hombre. Lo amamos. Confiamos en él. Tiene visión, conocimiento, criterio e integridad’”, dijo sobre las opiniones “contradictorias” sobre si Biden está preparado. “Yo confío en su criterio”, evaluó.

Agregó que sería “esencial” que Biden concediera “no una, tal vez dos” entrevistas improvisadas a periodistas para demostrar sus capacidades sin teleprompter. “Eso sería algo grandioso para él”, dijo Pelosi.

La ex presidenta de la Cámara de Representantes, que goza de gran respeto entre las bases demócratas, dijo que no había hablado con Biden desde el debate, pero que había estado en contacto con personas cercanas a él, por lo que “no es una cuestión de no tener la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones o de que se respondan algunas preguntas”.

También afirmó que aquellos que expresan inquietudes sobre las capacidades físicas del presidente Biden luego de su desempeño inestable en el debate están planteando “una pregunta legítima”, y que deberían hacer preguntas similares sobre el ex presidente Donald Trump. “Creo que es legítimo preguntarse si esto es un episodio o una condición”, dijo en MSNBC. “Cuando la gente hace esa pregunta, es completamente legítima, sobre ambos candidatos”, de acuerdo con información del medio estadounidense Politico.

En el programa, Pelosi también fue consultada por si ella debería dar un paso al costado para dejar paso a una generación más joven. “Respetemos por un momento esta pregunta legítima, aunque sea bastante ofensiva”, respondió bruscamente. Después de la entrevista de MSNBC, un portavoz de Pelosi agregó: “La presidenta Pelosi tiene plena confianza en el presidente Biden y espera asistir a su toma de posesión el 20 de enero de 2025″.

Una semana antes, Pelosi había dicho que ella no estaba pidiendo que el Presidente Biden renuncie cuando le preguntaron sobre los llamados de los demócratas para que el presidente lo haga después de su actuación negativamente revisada en el debate presidencial. “No sé quién está haciendo eso”, dijo Pelosi sobre los llamados para que Biden se aparte y dé paso a alguien nuevo en la carrera contra el ex presidente Trump, según MSNBC, en un clip de audio reproducido en el programa de Ali Velshi el sábado. “No lo haré”, dijo Pelosi en el clip, reportó The Hill a fines de junio pasado.