¿Podría convertirse Washington DC en un nuevo estado?: Cámara de Representantes inicia debate

Este lunes el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes comenzó el debate para avanzar en la legislación que permita que la capital de Estados Unidos, Washington DC, se convierta en el estado número 51 del país norteamericano.

La iniciativa cuenta con el apoyo de las autoridades locales y de los parlamentarios Demócratas, quienes aseguran que la privación de derechos de los más de 712 mil residentes de la ciudad como una de las últimas violaciones flagrantes de los derechos civiles estadounidenses.

El distrito de Columbia es declarado en la Constitución de EE.UU. como el territorio que “no excede las 10 millas cuadradas” y donde “está el Gobierno de Estados Unidos”. Ubicado entre los estados de Maryland y Virginia, la ciudad es el hogar de la Casa Blanca, el Capitolio, los monumentos a los fundadores, entre otros.

Además es ahí donde está ubicada la rebautizada avenida “Black Lives Matter Plaza”. Calle a la que hace referencia el movimiento contra el racismo que tuvo un resurgimiento tras la muerte en manos de la policía de Minneapolis de George Floyd.

La decisión fue tomada por la alcaldesa, Muriel Bowser, quien también se ha mostrado a favor que convertir Washington DC en un Estado e incluso en 2016 convocó a un referendo ciudadano donde el entonces 79% de los habitantes de la capital dijeron estar de acuerdo en la moción.

En la ocasión se pedía que las autoridades locales elevaran ante el Congreso un proyecto para que la ciudad se convirtiera en “Estado de Nueva Columbia”. Proyecto que finalmente no avanzó en su trámite legislativo.

La consulta no era la primera vez en que los habitantes de la capital estadounidense habían pedido que se cambie el status de distrito, en el año 2000 comenzó un movimiento que llegó a que la plaza de los automóviles dijeran Taxation without representation (Impuestos sin representación). En referencia al hecho de que pagaban impuestos como todos los habitantes de EE.UU. pero no podían elegir a sus representantes en la Cámara Alta ni Baja.

Afuera del capitolio algunos ciudadanos se manifiestan a favor de la idea con carteles con la frase Taxation without representation y Statehood people of DC (Condición de estado para los habitantes de Washington DC). Foto: AFP

El proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. De acuerdo a un sondeo de Data For Progress, un 54% de los encuestados están de acuerdo con que Washington DC sea un estado.

Además el propio Joe Biden respalda la iniciativa. “Cree que merecen estar representados, por eso apoya la estadidad de DC”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, la semana pasada.

Se espera que el proyecto de ley se apruebe en la Cámara de Representantes, pero es poco probable que se apruebe en el Senado, que está dividido en partes iguales, y donde se prevé que los republicanos bloqueen la medida.

De convertirse en un estado, la capital tendría derecho a dos senadores y un representante con derecho a voto en la Cámara.