Policía evacúa múltiples escuelas en Washington D.C ante amenazas de bomba

WASHINGTON, DC. Miembros del departamento de policía del distrito de Columbia realizan una investigación en la escuela secundaria Dunbar el martes 8 de febrero luego de que el establecimiento recibiera una amenaza de bomba durante la visita de Doug Emhoff, el esposo de la Vicepresidenta Kamala Harris. == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==