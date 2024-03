Por enriquecimiento ilícito: Presentan moción de vacancia en contra de presidenta de Perú Dina Boluarte

Este sábado, distintos congresistas peruanos presentaron una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte, por enriquecimiento ilícito y por no haber declarado los relojes Rolex, que motivaron una investigación por parte de las autoridades peruanas.

La acción ocurre luego del allanamiento realizado durante este viernes en la vivienda de la mandataria y fue presentada por 20 legisladores de distintas bancadas, -de 130 que compone la Cámara- entre ellas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial y Perú Libre, que es el partido que la llevó como vicepresidenta y también propició la candidatura del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

La legisladora Margot Palacios fue quien tomó la iniciativa junto al resto de parlamentarios y remitió el escrito a la Oficina Mayor del Congreso para su tramitación. Palacios aseguró que la presentación en contra de Boluarte se da “por incapacidad moral permanente por el tema de los Rólex y joyero”.

De acuerdo con el texto, el Ministerio Público “ha dispuesto, en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”.

“Al respecto, la mandataria no supo explicar por qué dichos artículos no figuran en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin embargo, aceptó usar relojes Rolex y adujo que eso era producto de su esfuerzo y su trabajo, además que no son de tiempos recientes (...) Sin embargo, un experto en artículos de alta grama indicó, en el programa dominical Cuarto Poder, que el modelo que data del 2020 en adelante”, indica el texto.

Asimismo, se precisa que la autoridad habría mentido en hasta tres oportunidades, lo que motivaría a la presentación de vacancia. En este ítem se detalla que las faltas fueron “con ocasión de presentar sus declaraciones jurada de bienes y rentas, al inicio de ejercer la función pública como ministra de Inclusión Social, en forma periódica y al cesar del cargo”; “al momento de presentar sus declaraciones jurada de bienes y rentas, al inicio de ejercer la función pública como presidenta de la República, en forma periódica”; y “cuando precisa que sus relojes son antaña adquisición”, ya que “si fuera así y, teniendo en cuenta el valor del reloj cuyo valor sobrepasa los dos UIT (Unidad Impositiva Tributaria) dispuestas por ley, debió haberlo consignado en sus declaraciones juradas”.

Por lo anterior, se añade que “como es de verse, la conducta de doña Dina E. Boluarte Zegarra, se trata de un hecho muy grave, y motivo suficiente para declararse su vacancia. Consiguientemente, constituyen infracción de los artículos 38, 102 y 118, numeral 1, de la Constitución Política del Perú”.

En contra de la jefa de Estado ya se han presentado tres mociones de vacancia, siendo la última rechazada a inicios de marzo, la que se había presentado por “abandono de cargo” y “por haber salido del territorio nacional sin encargar el Despacho Presidencial”.

La acción fue rechazada con 69 votos en contra, 28 a favor y seis abstenciones, por lo que el Parlamento del país vecino archivó la moción.