Por qué el partido de Mandela se apresta a perder la mayoría después de 30 años en el poder en Sudáfrica

Los primeros resultados de lo que se considera las elecciones más reñidas en Sudáfrica desde que el Congreso Nacional Africano (CNA) llegó al poder hace 30 años dan a ese partido un 43% de los votos, con un 27% de los sufragios escrutados, lo que los deja por primera vez sin la mayoría parlamentaria para poder gobernar.

Aunque los resultados de las elecciones celebradas el 29 de mayo no se conocerán hasta dentro de uno o dos días, las primeras proyecciones sugieren que el CNA ha recibido una paliza. Se espera que el partido obtenga alrededor del 42% del voto nacional, según News24, un medio local, una caída precipitada del 57,5% que obtuvo en las elecciones anteriores de 2019, destaca The Economist.

Muchos votantes culpan al partido que lideró Nelson Mandela por los altos niveles de corrupción, criminalidad y desempleo en el país.

Tras el CNA se ubica la Alianza Democrática (DA), con un 25%, y a continuación aparecen los radicales Luchadores por la Libertad Económica (EFF), que consiguieron alrededor del 9%. En tanto, el Partido uMkhonto we Sizwe (Partido MK) del expresidente Jacob Zuma, obtuvo alrededor del 8%.

El presidente del Congreso Nacional Africano (CNA), Cyril Ramaphosa, pronuncia un discurso ante sus simpatizantes durante el último mitin del partido político de cara a las elecciones en el estadio FNB de Johannesburgo, el 25 de mayo de 2024. Foto: Reuters

De confirmarse estos resultados -que se esperan estarán listos el fin de semana- lo obligaría a formar una coalición con uno o más de los otros partidos para formar una mayoría en el Parlamento.

En este sentido la cadena BBC explicó que la DA tiene políticas económicas liberales, mientras que tanto la EFF como la MK favorecen una mayor intervención estatal y nacionalización, por lo que la elección del socio marcaría una enorme diferencia en la dirección futura de Sudáfrica.

No está claro si el presidente Cyril Ramaphosa permanecerá en el poder, ya que podría verse presionado por el CNA para que dimita si el partido obtiene menos del 45% de los votos finales, dijo a la cadena el profesor William Gumede, presidente de la organización sin fines de lucro Democracy Works Foundation.

“El CNA podría convertirlo en un chivo expiatorio, y una facción dentro del partido podría presionar para que sea reemplazado por su adjunto, Paul Mashatile. También es probable que la EFF y el MK exijan su dimisión antes de aceptar cualquier coalición con el CNA“, añadió.

El tablero de resultados en el Centro Nacional de Operaciones de Resultados de la Comisión Electoral de Sudáfrica (IEC), en Midrand, Sudáfrica, el 30 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Los expertos dicen que los resultados podrían provocar volatilidad política, mientras que la DA ya ha descartado unirse a una coalición con ciertos partidos.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar una coalición del CNA, el MK y el EFF”, dijo a Reuters Helen Zille, exlíder del DA y actual presidenta de su consejo federal.

“Eso asustaría a los inversores, hundiría la economía y sería un desastre para Sudáfrica. Por eso estamos muy comprometidos a evitar ese resultado”, expresó.

Los sudafricanos acudieron a las urnas el miércoles, con una alta participación en las séptimas elecciones del país desde el fin del apartheid.

Las largas colas en los colegios electorales de todo el país indicaron una participación elevada y pacífica. Pero muchos se sienten frustrados por un sistema que no ha cumplido sus promesas.

“Quiero ver un cambio en Sudáfrica”, dijo a Reuters Bongile Mkunqa, de 53 años, un desempleado que fue a votar a Langa, el municipio negro más antiguo de Ciudad del Cabo.

“Debemos conseguir más empleos. No me siento feliz ahora porque estoy luchando. Ha pasado mucho tiempo desde que el CNA estuvo a cargo del país, pero eso no cambió”.

Una mujer que carga un niño en el cinto, pasa junto a un cartel electoral desechado del expresidente sudafricano Jacob Zuma fuera de un colegio electoral, en Masiphumelele, Ciudad del Cabo, el 30 de mayo 2024. Foto: Reuters

Sudáfrica está lidiando con altos niveles de desempleo y criminalidad, así como con infraestructuras y servicios públicos en ruinas.

La desilusión es generalizada entre los votantes negros pobres que sienten que no se han beneficiado del fin del gobierno blanco.

El desempleo es del 33% en general, pero mucho más alto para los jóvenes.

El CNA ha fracasado en gran medida en lograr la Nación Arco Iris imaginada por Nelson Mandela, el arzobispo Desmond Tutu y otros íconos de la lucha de liberación, ya que la corrupción y la mala gestión gubernamental de los servicios públicos han profundizado la división económica entre los sudafricanos blancos y negros, explicó el diario The Wall Street Journal.

“Durante 30 años, el CNA se ha estado aprovechando de nosotros”, dijo al diario Nthabiseng Baatjie, después de esperar unos 45 minutos para emitir su voto en Cosmo City, un suburbio de viviendas construidas por el gobierno en las afueras de Johannesburgo. Esta madre de dos hijos, de 49 años, señaló que después de votar por el CNA en las seis elecciones anteriores, el miércoles votó por la opositora Alianza Democrática. “Tal vez el fiscal del distrito haga algo diferente”, indicó Baatjie.

La brecha entre los sudafricanos más ricos y los más pobres, según algunas medidas, es ahora más amplia que en 1994 y en muchos restaurantes y bares de lujo en ciudades como Johannesburgo y Ciudad del Cabo, es más probable que los negros sean empleados que clientes. Según la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, casi dos tercios de los sudafricanos negros, que constituyen el 80% de la población y la mayoría de los votantes del CNA, viven en la pobreza, frente al 1% de los sudafricanos blancos.

The Wall Street Journal explicó que millones de personas de raza negra se han trasladado de las zonas rurales a las ciudades en busca de oportunidades, viviendo a menudo en barrios marginales en expansión o, en el centro de Johannesburgo, en edificios inseguros sin agua corriente ni electricidad. Las tasas de delitos violentos en el país se encuentran entre las más altas del mundo y el año pasado hubo un promedio de 75 asesinatos por día en la nación de 62 millones de habitantes.