Presidenta interina de Bolivia da negativo en test de Covid-19 tras estar casi tres semanas contagiada

La Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, finalmente se recuperó de coronavirus luego de haber sido diagnosticada con Covid-19 positivo el pasado 9 de julio.

El viceministerio de Comunicaciones del país vecino, confirmó la recuperación de la Mandataria a través de Twitter e informó que ahora podrá “restablecer su rutina y actividades cotidianas con plena normalidad”.

En ese sentido, el parte médico además señala que, “se encuentra estable, con signos vitales normales, no presentando ninguna sistomatología, de buen estado de ánimo y plena en su actividad física”.

“Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante”, expresó la jefe de Estado interina en redes sociales.

Áñez informó que dio positivo en sus redes sociales a principios de julio: “Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte. Voy a seguir trabajando de manera virtual, desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos”, expresó en aquella oportunidad.

La mandataria interina es la tercera jefa de Estado de América Latina que confirma su diagnostico de Covid-19, el primero fue el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y hace unos días atrás Jair Bolsonaro (Brasil) confirmó que dio positivo en el test de Covid-19. Todos hoy dados de alta.