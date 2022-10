Presidente de Bielorrusia advierte a Occidente sobre Putin y su poderío nuclear: “Lo más importante es no arrinconar a tu oponente”

El Presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, advirtió el viernes a Ucrania y a Occidente de que no deben acorralar a su aliada Rusia, afirmando que por algo Moscú tiene armas nucleares.

En los extractos de una entrevista con el canal de televisión estadounidense NBC publicados por la agencia estatal de noticias de Bielorrusia, Lukashenko dijo: “Lo más importante es no arrinconar a tu interlocutor e incluso a tu oponente. Así que no debes cruzar esas líneas, esas líneas rojas, como dicen los rusos. No puedes cruzarlas”.

En Occidente ha aumentado la preocupación por la posibilidad de que el Presidente ruso, Vladimir Putin, recurra a las armas nucleares desde que una serie de derrotas de sus fuerzas en Ucrania inclinaron la balanza de la guerra a favor de Kiev.

“En cuanto a las armas nucleares, cualquier arma es un arma creada para algo”, dijo Lukashenko.

Alexander Lukashenko y Vladimir Putin llegan para asistir a la Cumbre de líderes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en Astana, Kazajistán, el 14 de octubre de 2022. Foto: AP

“Rusia ha expuesto claramente su posición: Dios no quiera que haya un ataque en el territorio de la Federación Rusa; en ese caso, Rusia puede usar todo tipo de armas si es necesario”.

Lukashenko no influye en las decisiones militares de Putin, pero sus comentarios sirvieron para subrayar el elevado estado de tensión entre Oriente y Occidente cuando la guerra se acerca a su octavo mes.

Alerta terrorista

El mes pasado, Putin proclamó unilateralmente cuatro regiones ucranianas como parte de Rusia, una medida condenada de forma abrumadora esta semana por la Asamblea General de la ONU, y ha dicho que defenderá la “integridad territorial” de Rusia por todos los medios, incluidas las armas nucleares si es necesario.

Lukashenko dijo además que había puesto a Bielorrusia en lo que denominó un estado de alerta terrorista reforzado debido a la tensión en sus fronteras.

Vinculó esta medida al anuncio que hizo el lunes de que había ordenado a las tropas bielorrusas que se desplegaran con las fuerzas rusas cerca de la frontera sur con Ucrania. El Ministerio de Defensa bielorruso dijo que el “componente ruso de la Agrupación Regional de Fuerzas” empezaría a llegar a Bielorrusia en los próximos días.

Alexander Lukashenko hace gestos mientras habla con los periodistas durante ejercicios militares entre Rusia y Bielorrusia cerca de Osipovichi, el 17 de febrero de 2022. Foto: AP

Aliada de Moscú y encajada entre Rusia, Ucrania y tres países de la OTAN, Bielorrusia permitió a Rusia utilizar su territorio como una de las plataformas para su invasión de Ucrania el 24 de febrero.

Sus últimos movimientos de tropas han suscitado la preocupación en Kiev y Occidente de que Lukashenko pueda estar a punto de comprometer a su Ejército para apoyar el vacilante esfuerzo bélico de Rusia.

Analistas políticos afirman que esa es una opción poco atractiva para él, pero que tal vez no esté en condiciones de negarse si el Presidente ruso, Vladimir Putin, se lo exige.

Bielorrusia depende de Rusia política y económicamente y el apoyo de Putin ayudó a Lukashenko a sobrevivir a las masivas protestas prodemocráticas de 2020. Lukashenko aplastó las manifestaciones y todas las figuras destacadas de la oposición han sido encarceladas u obligadas a huir al extranjero.