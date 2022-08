Alberto Fernández defiende a Cristina K y lanza polémica frase sobre persecutor del caso: “Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que el fiscal Luciani no haga algo así”

“Cristina Kirchner no tiene nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”, expresó el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, al referirse a la solicitud de la Fiscalía de ese país de una condena de 12 años de cárcel para la actual vicepresidenta por presuntos delitos de corrupción.

En una entrevista con el programa A Dos Voces, del canal argentino TN, el mandatario transandino también respondió a las comparaciones que se realizaron en algunos sectores entre el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en 2015 cuando investigaba a Cristina Fernández de Kirchner por un presunto pacto con Irán en el caso Amia, y el fiscal Diego Luciani, quien pide actualmente la sentencia para la también exmandataria.

“Al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Pero alentar la idea de que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no otra cosa. Yo lo que espero es que Luciani no haga algo así”, contestó el gobernante argentino.

Cabe recordar que en enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto en su departamento, con un tiro en su cabeza. El fiscal investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en Buenos Aires que en 1994 dejó 85 muertos, había presentado una acusación contra Cristina Kirchner y algunos de sus colaboradores por un presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados de ser los autores del atentado. Hasta la fecha, continúa existiendo incertidumbre respecto de si el fiscal Nisman fue asesinado o se quitó la vida.

Defensa a Cristina K

En otro pasaje de la entrevista Fernández aseguró que Cristina Fernández “es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que están diciendo”, agregando que “la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo siempre he dicho lo mismo, el indulto es una rémora de la monarquía”.

Luego añadió que “no tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia”.

“Ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción. A nosotros no nos une la búsqueda de la impunidad, nos une la búsqueda de justicia. Hay que prestar atención seriamente a lo que pasa con la justicia, este juicio es un disparate jurídico”, agregó el mandatario.

Alberto Fernández respaldó públicamente a su vicepresidente a través de las redes sociales, apenas los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de cárcel por presunta corrupción en la ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Este miércoles también se conoció que el titular de la Corte Suprema argentina, Horacio Rosatti, dispuso reforzar la seguridad de los jueces del tribunal oral federal 2 (TOF 2) que juzga a Cristina Kirchner en el juicio oral, tal como ya lo había hecho el Ministerio Público Fiscal con los fiscales Luciani y Federico Mola.