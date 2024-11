Putin ratifica nueva doctrina nuclear de Rusia tras autorización de Biden para que Ucrania utilice misiles estadounidenses

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ratificado hoy martes un decreto con cambios a la doctrina nuclear de Moscú, que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales podría responder con este tipo de armamento, en medio de la invasión de Ucrania y ante la posibilidad de que Kiev inicie ataques con armamento de largo alcance contra su territorio.

El decreto, publicado a través del portal de documentos legales de las autoridades de Rusia, tiene como objetivo “mejorar la política de Estado en el campo de la disuasión nuclear” y contempla su entrada en vigor desde la misma firma por parte de Putin.

Así, subraya que el “documento de planificación estratégica” recoge la “posición oficial sobre la disuasión nuclear”, “define los peligros y amenazas militares ante los cuales se actúa con disuasión nuclear” y se garantiza una respuesta ante una “agresión” por parte de “un enemigo potencial”, ya sea contra Rusia o “contra sus aliados”.

“La política estatal en el campo de la disuasión nuclear tiene naturaleza defensiva y está destinada a mantener el potencial de las fuerzas nucleares a un nivel suficiente”, afirma, antes de recalcar que se incluyen “Estados y alianzas militares” ante las que se podría aplicar esta “contención nuclear”.

La nueva doctrina nuclear rusa contempla además que este tipo de armamento pueda ser empleado no sólo en caso de amenaza nuclear contra Moscú, sino frente a armas hipersónicas no nucleares, drones y misiles balísticos y de crucero que supongan una amenaza para el territorio ruso, ampliando de esta forma los criterios contemplados hasta la fecha.

“La Federación Rusa se reserva el hecho a usar armas nucleares en respuesta al uso de armas nucleares y otro tipo de armas de destrucción masiva contra ella o sus aliados, así como en el caso de agresión contra la Federación Rusa o la República de Bielorrusia, como participantes del Estado de la Unión, con armas convencionales y que suponga una amenaza crítica para su soberanía o integridad territorial”, recalca.

Además, indica que “la decisión de usar armas nucleares es adoptada por el presidente de la Federación Rusa” y especifica que el mandatario “puede, si es necesario, informar a la cúpula político-militar de otros Estados o a organizaciones internacionales sobre la disposición de la Federación rusa a usar armas nucleares o la decisión adoptada sobre el uso de armas nucleares”.

Por otra parte, especifica que “el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa formula las líneas principales de la política militar en el campo de la disuasión nuclear y coordina las actividades de los organismos ejecutivos federales y organizaciones que participan en la aplicación de las decisiones adoptadas por el presidente de la Federación Rusa sobre la disuasión nuclear”.

Rusia reconoció hace meses que ya había comenzado la renovación de su doctrina militar y nuclear debido a los cambios en la situación internacional, especialmente por la guerra en Ucrania. El propio Putin aseguró a finales de septiembre que Moscú había decidido introducir cambios para “corregir los enfoques”, antes de reseñar que el uso de estas armas es “una medida extrema” destinada a proteger “la soberanía del país”.

La ratificación del decreto llega además después de que Estados Unidos autorizara a Ucrania a emplear armamento estadounidense de largo alcance para atacar territorio ruso, lo que llevó a Moscú a recalcar que la medida implica un aumento de las tensiones y supone, de confirmarse, un paso más en la “implicación directa” en el conflicto por parte de Washington.

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen el Sistema Táctico de Misiles del Ejército (ATACMS) sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos ‘The New York Times’ y ‘The Washington Post’, han informado de un cambio en dicha doctrina.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no confirmó el domingo las informaciones, pero sí se refirió a la noticia. “Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas acciones, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán”, afirmó.