Qué fue del Lolita Express y Little St. James, el avión y la isla privada de Jeffrey Epstein que hoy están en el ojo del huracán

Tras una orden de la jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, se conocieron nuevos detalles de la red de tráfico sexual y prostitución de menores de edad del fallecido magnate Jeffrey Epstein, con la publicación de nuevos papeles que mencionan una lista de nombres de socios cercanos, víctimas y asistentes a sus distintas propiedades. Los documentos judiciales revelados son parte de la demanda por difamación presentada en contra su expareja y socia, Ghislaine Maxwell, quien está condenada a prisión hasta el 2037.

Allí se encuentran detalles sobre las actividades en la isla privada de Epstein, con menciones de correos electrónicos, declaraciones de víctimas y testigos. Little Saint James, que fue adquirida por el empresario en 1998 por 8 millones de dólares, incluía varias villas y está a unos 3 kilómetros de la costa de St. Thomas, parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Caribe. Epstein tenía participaciones en empresas en este territorio, incluida Hyperion Air, la empresa propietaria del jet privado del magnate.

El jet privado, informalmente conocido como "Lolita Express", tenía capacidad para 29 invitados. Foto: Instagram

Para llegar a Little St. James se requería el uso del avión privado de Epstein, bautizado por él mismo como “Lolita Express”, en el que se transportaba junto a sus selectos invitados, que incluían celebridades, modelos, cineastas y políticos, entre otros. También se utilizó un barco con las letras LSJ para transportar a miembros del personal y suministros a Little St. James, dijo un empleado del puerto a CBS News en 2020.

El último vuelo del “Lolita Express” fue en julio de 2016 y despegó del Aeropuerto de Palm Beach, en Florida, para aterrizar en las Golden Isles de Georgia. El avión ha estado abandonado desde 2019 en un aeropuerto privado de Georgia (Estados Unidos), propiedad de Stambaugh Aviation, que cobra 1.000 dólares mensuales por darle cabida en sus instalaciones. Los motores del avión se han desmontado y vendido y este no ha vuelto a ser registrado para poder volar.

Según informó The Daily Mail, el avión privado de Epstein será desmantelado. El avión Boeing 727 fue comprado por World Aviation Services, cuyo jefe le dijo al medio británico que “no sabía quién era (Epstein) ni qué hacía con él. Mi negocio es la aviación, no esta mierda de Epstein”. No se habían hecho ofertas por el avión por parte de posibles compradores desde que se descubrió su asociación con el fallecido magnate.

Little Saint James incluía varias villas y está a unos 3 kilómetros de la costa de St. Thomas.

En marzo de 2020, World Aviation Services pagó una suma no revelada por el trirreactor de décadas de antigüedad con la esperanza de obtener ganancias o utilizar las piezas para un avión de carga similar en su flota. Pero ahora, tras enterarse del papel central de la aeronave en el imperio de tráfico sexual de Epstein, el jefe de la compañía abandonó cualquier esperanza de encontrar un comprador y, en cambio, lo desmantelará.

En mayo de 2023, las islas de Epstein, incluyendo Little St. James, fueron vendidas por 60 millones de dólares a un grupo inversor liderado por el multimillonario Stephen Deckoff. Planean desarrollar un resort de lujo en el lugar, marcando el final de una era marcada por la infamia y los crímenes de Epstein en esta isla antes conocida como “la isla de la pedofilia”.

Epstein explotaba a niñas menores de edad tanto en sus mansiones de Manhattan, Palm Beach, Florida, como en su isla privada, ubicada en el Caribe, en Islas Vírgenes de Estados Unidos. En la actualidad, está pendiente el juicio contra la británica Ghislaine Maxwell, expareja y exsocia de Epstein, que fue condenada en 2022 por ser cómplice y partícipe de los delitos de Epstein con menores de edad. Para proteger la identidad de las víctimas de abuso sexual, la jueza Preska ordenó que se censuren sus nombres de los documentos, aunque se espera que más documentos relacionados al caso se publiquen durante estos días.