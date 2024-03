¿Qué hay de cierto en el supuesto anuncio sobre la familia real de la BBC?

Las redes sociales han estado repletas de rumores de que pronto llegarán respuestas sobre el paradero de la princesa Kate Middleton. Sin embargo, la BBC, y el Palacio de Buckingham, aún no han confirmado nada sobre un anuncio real, a pesar de que #RoyalAnnouncement continúa siendo tendencia en X.

Los internautas están convencidos de que el martes 19 de marzo está previsto un misterioso anuncio de la familia real sobre Kate, de 42 años, y su bienestar, de acuerdo con información de US Weekly. Según los informes, la BBC cambió su foto de perfil de Instagram por un logotipo negro. Los cibernautas detectives han dicho que el medio de comunicación sólo hace este ajuste cuando se van a revelar grandes noticias sobre la familia real.

Según el historiador real Hugo Vickers, habrá “más presión” cuanto más tiempo deje el Palacio de Kensington cualquier anuncio. El diario británico The Sun le preguntó a Vickers si había una sensación cada vez mayor de que estamos llegando a un punto en el que se hará un anuncio sobre la salud de Kate.

Vickers afirmó al diario británico que “no es imposible, porque ha habido mucha presión sobre el Palacio de Kensington, y cuanto más lo dejen, supongo que más presión habrá. Así que no lo sé, pero esperemos y veremos. Bien podría haber algún tipo de anuncio”.

“Los medios británicos tienden a respetar la privacidad de la familia real cuando se trata de cuestiones de salud. Es la vil especulación en las redes sociales la que está fuera de control”, dice a La Tercera Claudia Joseph, comentarista real del diario The Daily Mail.

“Hubo una enorme especulación en la prensa, igualmente en línea. Ha habido troleos terribles, ha habido problemas con los paparazzi. Entonces, quiero decir, hay ciertas cosas que son parte integral del mundo de hoy, que son terribles, y no cambiarán. Pero no hay duda de que al Palacio no se les consideró responsables.

No hay duda de que desde el punto de vista de las relaciones públicas el palacio necesita una renovación urgente. Pero por otra parte, Kate tiene derecho a una vida privada y ha sido bastante aterrador ver la ferocidad de la cobertura. Cabe esperar que la prensa real retroceda”, dice a La Tercera Richard Fitzwilliams, experto real y consultor en relaciones públicas.

El príncipe William y Kate de Gran Bretaña, la princesa de Gales con la princesa Charlotte y el príncipe Louis llegan a la Abadía de Westminster antes de la coronación del rey Carlos III y Camilla, la reina consorte, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. Foto: Reuters

“Ayer se sugirió en el Sunday Times que llegará un punto en el que Catherine, cuando esté completamente mejor, de alguna manera hablará de su enfermedad, sea cual sea, de una manera apropiada. Obviamente, todo eso está en el aire”, afirmó Vickers a The Sun.

El historiador real añadió que el público debería “dejarla en paz” durante lo que es comprensiblemente un momento frágil. “La fotografía fue bien recibida cuando apareció por primera vez, y luego fue criticada. (...) Déjenla en paz, déjenla mejorar a su propio ritmo. La admiramos y respetamos. ¿Por qué la tratamos como si fuera una especie de criminal por haber intentado, tal vez, mejorar una fotografía de una manera u otra? Lo que se hizo la semana pasada fue muy poco atractivo, pero creo que la simpatía está absolutamente ahí”, explicó a The Sun.

Foto: @princeandprincessofwales

La realeza aún no ha abordado las imágenes de Kate, aunque se vio obligada a hablar públicamente en un comunicado en las redes sociales luego de una controversia sobre Photoshop que ocurrió en el Día de la Madre en el Reino Unido. Kate emitió su primera declaración pública desde su cirugía cuando Internet se dio cuenta de que la fotografía junto a sus tres hijos (el Príncipe George, de 10 años, la Princesa Charlotte, de 8 y el Príncipe Louis, de 5) fue alterada digitalmente.

La cadena BBC aún no ha confirmado si hay una noticia importante en trámite. US Weekly informó que algunos medios, británicos y de otros países, a menudo reciben avisos sobre cualquier gran noticia real.

Las mayores especulaciones apuntan a que finalmente se revelarán respuestas sobre Kate, que puede ser una explicación sobre su cirugía abdominal o una respuesta a los rumores actuales de que Guillermo está teniendo una aventura. Otros han lanzado rumores de que se trata de una actualización sobre el rey Carlos III, quien anunció su diagnóstico de cáncer en febrero.