¿Qué se viene para Trump tras ser acusado?: Comparecería el martes ante el juez

Donald Trump, expresidente y favorito para ser candidato republicano en 2024, será fotografiado y se le tomarán las huellas dactilares para una ficha policial, comparecerá ante un juez tras ser imputado por una investigación sobre el pago de dinero a una actriz porno para que guardara silencio, en un hecho sin precedentes en Estados Unidos.

El posible espectáculo de la comparecencia de Trump el martes en Manhattan ante un juez lo convertirá en el primer mandatario en ejercicio o fuera del cargo en enfrentar cargos penales y podría dividir aún más al país más poderoso del mundo.

Trump busca la nominación republicana para desafiar al presidente demócrata Joe Biden el próximo año. Incluso antes de que se conociera la noticia de la acusación, había estado tratando de usar las amenazas legales para recaudar dinero y arengar a sus partidarios más fieles.

El primer presidente de Estados Unidos que ha intentado desconocer una elección, cuyas falsas acusaciones de fraude electoral inspiraron el mortal asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, señaló que seguirá haciendo campaña, aunque se enfrente a cargos.

Las acusaciones específicas aún no se han hecho públicas, pero CNN dijo el jueves de que Trump se enfrentaba a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial.

Si bien Trump había afirmado en un post en las redes sociales el 18 de marzo que sería arrestado en cuestión de días, su primera reacción ante la noticia fue de “shock”, dijo uno de sus abogados, Joe Tacopina, en una entrevista el viernes en ABC News.

“Iremos y procederemos a ver a un juez en algún momento, nos declararemos inocentes, empezaremos a hablar de presentar mociones, lo que haremos inmediatamente y de forma muy agresiva”, dijo Tacopina, poniendo en tela de juicio la “viabilidad legal” del caso.

Cuando se le preguntó en ABC News cómo esperaba que se desarrollara la lectura de cargos, Tacopina dijo que estaba “seguro de que (los fiscales) intentarán obtener toda la publicidad que puedan de este asunto”, pero agregó que “el presidente no será esposado”.

“El Presidente Trump no va a llegar a ningún arreglo en este caso. No va a pasar, porque no hay crimen”, declaró Tacopina en declaraciones al programa Today de la cadena NBC. “No sé si el caso va a llegar a juicio porque vamos a plantear importantes obstáculos legales”, añadió, sin dar más detalles. “A este hombre no le tiemblan las rodillas y está ahora mismo listo para pelear”, aseguró.

Trump, de 76 años, dijo ser “completamente inocente” y acusó al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata que dirigió la investigación, de intentar perjudicar sus posibilidades electorales.

“Esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia”, dijo Trump en un comunicado.

Trump alega motivaciones políticas en las cuatro investigaciones penales que se le conocen, incluidas las pesquisas federales sobre su retención de documentos clasificados y los intentos de anular su derrota electoral, y otra en Georgia sobre su intento de anular su derrota en ese estado.

También ha acusado a Bragg, que es negro, de parcialidad racial.

“Que el proceso siga su curso”

Poco después de conocerse la noticia de su imputación, Trump hizo un llamado a sus seguidores para que aporten dinero para su defensa legal.

Trump convocó este mes a protestas en todo el país, recordando su fuerte retórica antes del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por parte de sus partidarios.

Ni la Casa Blanca ni Biden, un demócrata que se espera que busque la reelección, hicieron comentarios.

El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, hizo un llamado a la calma: “Aliento tanto a los críticos como a los partidarios del señor Trump a dejar que el proceso se desarrolle pacíficamente y de acuerdo con la ley”.

Entrega el martes

Los cargos en Manhattan serán probablemente desvelados por un juez en los próximos días y Trump tendrá que viajar hasta allí para ser fotografiado, tomarle las huellas dactilares y comparecer ante el tribunal, algo que un funcionario judicial dijo que se esperaba para el martes.

La abogada de Trump, Susan Necheles, confirmó la fecha de entrega del martes y dijo que no esperaba que los cargos se hicieran públicos hasta ese día.

La acusación del gran jurado sigue a meses de escuchar pruebas sobre un supuesto pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña de 2016. Pero cualquier posible juicio aún está al menos a más de un año de distancia, según expertos legales, lo que significa que podría darse durante o después de la campaña presidencial.

Necheles dijo que Trump “luchará enérgicamente” contra los cargos.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, ha dicho que recibió dinero a cambio de guardar silencio sobre un encuentro sexual que tuvo con Trump en 2006.

El exabogado personal de Trump Michael Cohen ha dicho que coordinó con el exmandatario los pagos a Daniels y a otra mujer, la exmodelo de Playboy Karen McDougal, que también dijo haber mantenido una relación sexual con él.

Trump ha negado haber tenido aventuras con ninguna de las dos.

Si Trump se negara a comparecer, podría ser arrestado y entonces habría que “extraditarlo” desde Florida, donde reside, hacia Nueva York, dado que cada estado tiene su propio sistema judicial.

Sobre ese escenario, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, dijo en Twitter que no cooperaría demasiado, pese a que la Constitución le prohíbe oponerse al traslado.

“Florida no ayudará en una solicitud de extradición dadas las cuestionables circunstancias en cuestión con este fiscal de Manhattan respaldado por George Soros y su agenda política”, escribió el gobernador.

¿La acusación afecta su candidatura?

Absolutamente no. En Estados Unidos, una persona acusada o incluso condenada penalmente puede postularse para cualquier cargo y ser elegida.

Para ejercer como funcionario, la Constitución solo establece una excepción: haber participado en una “insurrección” o en una “rebelión” contra Estados Unidos.

Trump, quien lanzó en noviembre su candidatura presidencial para 2024, también es objeto de una investigación a cargo de la justicia federal por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, pero en esta etapa no se le ha imputado ningún cargo.