¿Quién es Rose Hanbury, la supuesta amante del príncipe Guillermo?

Cuando las redes sociales se inundan de teorías sobre el paradero y el estado de salud real de Kate, la princesa de Gales, esposa de Guillermo, una nueva variable se sumó a la discusión: la posibilidad de que el heredero al trono haya reflotado el supuesto romance extramarital que en 2019 trascendió en la prensa local. Se trataba de nada menos que Lady Rose Hanbury, vieja amiga de Kate de la que aparentemente se alejó luego de los rumores de cinco años atrás.

De título nobiliario marquesa, la exmodelo Rose Hanbury está casada desde 2009 con el séptimo marqués de Cholmondeley, David Rocksavage, aunque no es la única conexión real de la exmodelo. Su abuela, Lady Elizabeth Lambart, fue una de las damas de honor de la reina Isabel II cuando se casó con Felipe, el 20 de noviembre de 1947.

Ha sido vista al frente y al centro de varios eventos reales importantes, como el banquete estatal de 2017 en el Castillo de Buckingham, donde supuestamente se sentó junto al Príncipe Harry. También asistió a la coronación del rey Carlos III, donde su hijo, Lord Oliver, sirvió como uno de los Pajes de Honor junto con Kate y el hijo mayor de Guillermo, el Príncipe George.

Hanbury y su esposo tienen una finca en Norfolk vecina a Amner Hall, la casa donde Kate y Guillermo pasan tiempo con sus hijos cuando no están en Windsor. Se dice que Hanbury conoció a la pareja gracias a la proximidad de sus hogares y la relación con Kate habría nacido luego de que se unieran a ayudar al East Anglia’s Children Hospice, detalló el medio Distractify.

Rose Hanbury (izquierda), durante un acto oficial de la realeza británica. Foto: REUTERS.

Pero a fines de la década pasada, la relación cambió. El tabloide The Sun aseguró en marzo de 2019 que el príncipe Guillermo mantenía una supuesta relación con Kate mientras esta estaba embarazada de su hijo menor, el príncipe Luis, en 2018. Según los rumores de la época, todos en el círculo de la alta sociedad sabían del engaño, del que se supo cuando salieron a la luz informaciones de una posible ruptura entre Rose y Kate. Cuando distintos medios se sumaron a la ola de nieve, estos afirmaron que la pareja real, próxima heredera de la corona británica, se dejaba ver cada vez menos con Rose y su marido.

Según In Touch, la princesa de Gales incluso confrontó a Guillermo sobre el supuesto engaño, pero este último “se limitó a reírse diciendo que no había nada de eso”, lo que poco ayudó a su versión de la historia. A pesar de los rumores, la historia no creció lo suficiente como para desatar una crisis de la magnitud de la desaparición de Kate -que solo creció luego de que compartiera una foto editada de la que luego se disculpó-, pero revivió estos últimos días.

Kate durante el servicio del día de Navidad de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena, el último día que se le vio en una actividad pública, el 25 de diciembre. Foto: REUTERS.

Pero, probablemente la más dramática de las acusaciones al respecto, es el supuesto parecido entre Lady Iris Marina Aline Cholmondeley, la hija de ocho años de Rose Hanbury y el marqués de Cholmondeley, David Rocksavage, y la princesa Charlotte, la hija de William y Kate de también ocho años. La teoría que se replicó en internet argumenta que ambas nacieron en la época cercana a la acusación de un supuesto romance.

Los murmullos sobre el posible romance llevaron al equipo legal de Guillermo a lanzar demandas, cartas de cese y desistimiento a una publicación por difundir el chisme, acusaciones que calificaron como “falsas y altamente perjudiciales”. De hecho, ninguno de los tabloides importantes tenía una historia real y concisa que detallara el romance, a diferencia de ocasiones anteriores en que se han revelado engaños al interior de la Familia Real británica. Ahora, el palacio de Kensington declinó hacer comentarios, mientras que Hanbury, a través de sus abogados, señaló que “los rumores son completamente falsos”.