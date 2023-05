Quitasoles y reposeras cubren las playas de Italia. Para algunos, son una plaga

Cuando Roberta Milani va a la playa con su esposo y sus tres hijos, no quiere ver cientos de quitasoles a juego y sillas reclinables en ordenadas filas acaparando la arena y bloqueando su vista del mar.

Eso puede ser un desafío en muchas partes de Italia. Por ley, las playas italianas son terrenos públicos, pero eso no significa necesariamente que las personas puedan acceder libremente a ellas. El gobierno ha cedido durante mucho tiempo la gestión de gran parte de sus 8.000 kilómetros de costa a empresas que plantan sombrillas y sillas en la arena casi hasta el agua y cobran a los bañistas por usarlas.

Arrendar una sombrilla y dos sillas a menudo cuesta entre US$ 50 y US$ 100 por día. Los alquileres de temporada pueden costar US$ 5.000 o más en lugares de moda.

En algunos pueblos costeros, las tres cuartas partes o más de la playa son de gestión privada. El resto a menudo está abarrotado. Las playas libres pueden ser difíciles de alcanzar, o en lugares indeseables, como donde los desagües pluviales vierten agua en el mar.

La gente disfruta de un domingo en la playa mientras las restricciones por el Covid-19 disminuyen en todo el país, en Castiglione della Pescaia, Italia, el 2 de mayo de 2021. Foto: Reuters

“La playa es de todos, entonces, ¿por qué debería estar obligado a pagar por el acceso?”, dijo Milani, una psicóloga que vive cerca de Milán.

Esa pregunta ha dividido a los italianos durante décadas. Para muchos, arrendar una sombrilla y sillones es tan integral para el verano italiano como el helado. Para otros, es una estafa: las empresas explotan a los bañistas mientras pagan escasas tarifas al Estado italiano por las concesiones, que se otorgan sin licitación pública.

El tema se ha convertido en un símbolo de si Italia puede enfrentarse a grupos de presión arraigados. Los concesionarios pagan tan solo US$ 2.800 al año, incluso en ubicaciones solicitadas. Los ingresos anuales del gobierno por las concesiones rondan los 115 millones de euros, equivalentes a unos 126,7 millones de dólares, según cifras oficiales, mientras que las empresas obtienen más de 1.000 millones de euros de ingresos anuales, según los analistas.

La Unión Europea lleva casi 20 años intentando que Italia abra el sector a la competencia. El tribunal supremo de la UE dictaminó el mes pasado que las concesiones de playas solo se pueden otorgar después de un proceso de licitación competitivo y no se pueden renovar automáticamente. Actualmente, las licencias se transmiten dentro de una familia o se venden, a veces por millones de euros.

Hasta ahora, las empresas han tenido éxito en hacer lobby contra las reformas o la apertura de su sector, a menudo con el apoyo de políticos populistas que buscan votos de pequeñas empresas.

Los titulares de licencias dicen que, si bien la tarifa de concesión que pagan al gobierno puede parecer baja, también pagan varios impuestos, incluido el impuesto a la propiedad, a pesar de que no son dueños de la tierra que ocupan sus negocios. También argumentan que un futuro proceso de licitación pública debe tener en cuenta las inversiones que han realizado a lo largo de los años.

Personas disfrutan de su tiempo mientras los locales de playa reabren después de que el gobierno italiano alivió las restricciones por el Covid-19, en Ostia, el 15 de mayo de 2021. Foto: Reuters

“Esto era solo una franja de arena antes de que comenzara a invertir aquí”, dijo Stefano Licordari, que dirige un negocio en la playa de Liguria, hogar de los pueblos de acantilados de Cinque Terre.

Aproximadamente la mitad de la costa de Italia con playas de arena está gestionada de forma privada, según un informe del grupo ecologista Legambiente. Eso convierte a Italia en una anomalía mediterránea. España, Grecia y Croacia garantizan más acceso público que Italia, mientras que en Francia solo el 20% de las playas se gestionan mediante concesiones.

En algunas partes de Italia, como Liguria o Rimini en la costa del Adriático, las empresas privadas controlan el 70% o incluso el 90% de las playas.

En Marina di Pietrasanta, en la costa de la Toscana, prácticamente todo el paseo marítimo está en manos privadas. Francesca Guarnieri ha estado yendo allí desde que era una niña. Desde entonces, sigue siendo una entusiasta frecuentadora de las playas gestionadas, conocidas en italiano como stabilimenti balneari. Es propietaria de un departamento cercano y conduce regularmente hasta allí desde Florencia, donde dirige la empresa de muebles de su familia.

“Los stabilimenti son parte del tejido social aquí. Reúnen a personas de diferentes partes de Italia y Europa”, dijo Guarnieri, quien todavía ve personas en la playa con la que jugaba cuando era niña en la década de 1970. “El stabilimento es donde pasas tu adolescencia, tres meses cada verano. Es donde diste tu primer beso, donde te sentiste como un niño grande porque tus padres te dejaron libre todo el día”.

Cuanto más elegante sea el stabilimento, más espacio habrá entre las sombrillas. Si es suficientemente lujoso, obtendrá una glorieta en lugar de una sombrilla, proyectando su sombra sobre una cama con un colchón. Playas de alta gama ofrecen áreas de juegos para niños, pequeñas canchas de fútbol en la arena, toallas, piscinas, jacuzzis, restaurantes con pasta casera, bares que mezclan los últimos cócteles y discotecas con baile en la arena, luces estroboscópicas y DJ profesionales.

Pero en la mayoría de las playas, la gente está tan cerca bajo las sombrillas que es difícil mantener una conversación privada.

“Estar amontonado como sardinas donde no puedes moverte sin chocar con tu vecino no es mi idea de ir a la playa”, dijo Silvia Scopelliti, que trabaja para un banco en Milán. “Es agradable tener la opción de ir a un stabilimento, pero con demasiada frecuencia te ves obligado a hacerlo porque no hay una playa libre cerca”.

Luca Portaluri, propietario de una zapatería en la región sur de Puglia, solía dejar caer una toalla directamente sobre la arena en una de las pocas playas libres cerca de su pequeño pueblo. Desde el nacimiento de su hijo hace dos años, una tía ha arrendado una sombrilla con sillas para él y su esposa en un stabilimento.

La gente toma el sol en la playa de Ostia, al oeste de Roma. Foto: Reuters

“Es un lujo y hace la vida mucho más fácil cuando tienes un niño pequeño”, dijo Portaluri. “Pero no es barato. Si mi tía deja de darnos este regalo anual, volveremos a la playa abierta”.

El stabilimento más caro de Italia es un resort llamado Twiga en Marina di Pietrasanta, según el grupo de defensa del consumidor Codacons. La glorieta presidencial puede costar 1.000 euros al día. Las glorietas más básicas cuestan alrededor de 400 euros.

Famosos italianos se han metido en el negocio de la playa, incluido el cantante de ópera Andrea Bocelli, que tiene la licencia para un stabilimento en el mismo tramo de playa que Twiga. Los invitados de alto perfil han incluido a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La mayoría de los veranos, Milani, la psicóloga, pasa unos días con sus tres hijos bajo una sombrilla en la playa de Liguria, porque ahí es donde su esposo iba cuando era niño y donde sus suegros todavía van de vacaciones. Pero se la encuentra más a menudo en la Riviera francesa, al otro lado de la frontera cercana.

“Los franceses logran lograr el equilibrio correcto. Hay algunos stabilimenti si quieres pagar y para todos los demás siempre tienes muchas playas abiertas”, dijo Milani.