Rusia confronta a Ucrania con FF.AA. mejoradas y reconstruidas después del colapso soviético

Cuando la Unión Soviética colapsó a principios de la década de 1990, un proveedor militar de élite alguna vez llamado Design Bureau No. 52, conocido por fabricar misiles balísticos intercontinentales, atravesó tiempos difíciles. El gasto militar se había reducido tanto que la empresa se vio obligada a fabricar productos civiles, como tableros de horarios de trenes.

Sus problemas eran típicos de las diezmadas Fuerzas Armadas de Rusia. El reclutamiento se había detenido en algunos lugares, las deserciones iban en aumento y algunos oficiales estaban sin hogar mientras el gobierno luchaba por pagarles. El hardware militar se dejó oxidar o se desmontó para obtener piezas. Se agotó el financiamiento para el diseño y la tecnología de nuevas armas.

En las más de dos décadas desde que Vladimir Putin llegó al poder, eso se ha transformado. Hoy, las fuerzas de combate de Rusia incluyen una gran clase de soldados bien entrenados, misiles estratégicos hipersónicos y sistemas de misiles antiaéreos que pueden detectar aviones furtivos.

“La situación ha cambiado”, dijo el Presidente Putin a los periodistas en diciembre de 2020. “Rusia tiene uno de los Ejércitos más eficientes del mundo”.

Un tanque avanza durante ejercicios militares conjuntos rusos y bielorrusos en el campo de tiro de Brestsky, Bielorrusia, el 2 de febrero de 2022. Foto: AP

Es este nuevo Ejército al que se enfrentará Ucrania si la acumulación de más de 100.000 soldados rusos en la frontera compartida de los países conduce a una invasión, algo que, según Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), podría ocurrir en las próximas semanas. Moscú dice que no planea invadir la antigua república soviética.

El Ejército renovado es una herramienta crítica en los esfuerzos de Putin por regresar de la humillación del colapso soviético y reafirmar a Rusia en el escenario mundial. Ha permitido a Moscú ejercer influencia en Medio Oriente y África y mantener la influencia del Kremlin en lo que considera la esfera de influencia de Moscú sobre las antiguas repúblicas soviéticas.

El presidente ruso justifica la enorme acumulación de tropas en la frontera de Ucrania como una respuesta válida a lo que dice son amenazas de la OTAN y las potencias occidentales a la seguridad nacional de Rusia.

Las Fuerzas Armadas que heredó Putin cuando llegó al poder en 2000 estaban abatidas, en bancarrota y carentes de hardware adecuado.

En 2006, el líder ruso dijo que no se había construido un solo barco nuevo entre 1996 y 2000. Las tropas realizaron ejercicios militares en mapas, la Armada nunca abandonó los muelles y la Fuerza Aérea nunca pudo volar, dijo a la Asamblea Federal del país.

Las deficiencias fueron evidentes en 1999, cuando Moscú lanzó una campaña contra las fuerzas islamistas separatistas en Chechenia. El Ejército necesitaba al menos 65.000 soldados para sofocarlo, dijo Putin a la asamblea. Pero solo había 55.000 soldados listos para el combate en todo el Ejército de 1,4 millones de militares, dijo. El Ejército ruso tardó cinco años y medio en aplastar la rebelión.

Putin redujo el número de divisiones y mejoró el entrenamiento de los reclutas y soldados profesionales, incluyendo el equipamiento de las bases con piscinas, gimnasios, pistas de obstáculos, campos de tiro, “todo lo que necesita un verdadero soldado”, según Oleg Matveychev, profesor de la estatal Universidad Financiera en Moscú y coautor de un informe de 2019 de un grupo de académicos rusos que evalúan el liderazgo de Putin.

Personas hacen fila antes de subir a un tanque ligero anfibio soviético PT-76 en un parque temático militar en las afueras de San Petersburgo, Rusia, el 30 de enero de 2022. Foto: Reuters

Según un plan presentado en 2008, Rusia invirtió en armamento nuclear y tecnología aeroespacial, áreas que Putin estableció como objetivos principales. Con las arcas estatales reforzadas por los ingresos de los altos precios del petróleo, aumentó el pago del personal de servicio y la educación militar se centró más en la ciencia y la tecnología. Se reclutaron más soldados para unirse al Ejército como profesión, y el servicio militar obligatorio de la nación se redujo de dos a un año.

“No debemos tentar a nadie con nuestra debilidad”, escribió Putin en un artículo para el periódico estatal Rossiyskaya Gazeta en 2012. “Es por eso que bajo ninguna circunstancia renunciaremos al potencial de disuasión estratégica y lo fortaleceremos”.

Rusia tiene un Ejército altamente calificado, “especialmente dada la capacidad de realizar operaciones terrestres a gran escala, algo que solo unas pocas Fuerzas Armadas son capaces de hacer”, dijo Mikhail Barabanov, experto militar del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, un think tank privado con sede en Moscú. “Y las Fuerzas Armadas de Rusia son nucleares y las únicas en el planeta capaces de destruir las (capacidades) de Estados Unidos y la OTAN”, dijo.

En 2018, Putin presentó el misil estratégico hipersónico Avangard que, alardeó, podría violar las defensas estadounidenses. Otras armas nuevas en el arsenal de Rusia incluyen bombarderos modernizados Tu-95MS estratégicos portadores de misiles; submarinos armados con cohetes balísticos, y los sistemas de misiles antiaéreos S-400, un escudo aéreo que, según Rusia, puede detectar los últimos aviones furtivos y lanzar misiles a objetivos interceptados a una distancia de 400 kilómetros. También se puede desplegar contra objetivos terrestres.

El año pasado, las Fuerzas Armadas de Rusia recibieron más de 5.000 armas, equipos militares y especiales nuevos y modernizados, dijo el Ministerio de Defensa. Además de los portacohetes y los sistemas antimisiles, la adquisición incluyó 900 vehículos blindados de combate, así como decenas de embarcaciones aéreas y navales, dijo.

Las encuestas de opinión muestran que el Ejército es ahora la institución más respetada en la sociedad rusa y que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, es uno de los altos funcionarios gubernamentales más populares del país.

Quedan brechas, y las capacidades de la Fuerza Aérea y la Armada rusas están muy por debajo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y China, dicen los expertos militares occidentales.

Un miembro del servicio ruso sobre un tanque T-72B3 durante ejercicios militares en el campo Kadamovsky en la región de Rostov, Rusia, el 20 de diciembre de 2021. Foto: Reuters

El presupuesto de Defensa de Moscú es mucho más bajo que el de Estados Unidos y China. En 2020, Rusia gastó US$ 62.000 millones en el Ejército, mientras que Estados Unidos gastó US$ 778.000 millones y China gastó US$ 252.300 millones, según datos del Banco Mundial. El gasto militar fue el 14,5% del presupuesto federal de Rusia y el 3% del producto interno bruto en 2021, según datos oficiales rusos. El gasto en defensa de EE.UU. es aproximadamente el 11% del presupuesto federal y el 3,2% del PIB.

Si bien el objetivo de la renovación de Rusia en 2008 era profesionalizar completamente las Fuerzas Armadas, alrededor de un tercio del personal son reclutas a corto plazo.

“Un año no es suficiente para capacitar a los reclutas en operadores competentes de equipo militar sofisticado”, dijo Henry Boyd, investigador de defensa y análisis militar con sede en Londres en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, una autoridad en seguridad global, riesgo político y conflicto militar.

Hoy, el Ejército de Rusia tiene poco más de un millón de personal de servicio, en comparación con los 2,91 millones de miembros del servicio y civiles en las fuerzas estadounidenses. Algunos analistas occidentales argumentan que los rusos todavía carecen de fuerzas adecuadas listas para el combate, lo que hace que los despliegues a gran escala sean más desafiantes.

La corrupción también sigue siendo endémica en la industria de la defensa, y los equipos más sofisticados a veces no se producen ni se entregan a tiempo para el servicio, dijeron otros analistas.

Aún así, el “equipo de Rusia podría no ser el mejor del mundo, pero hay suficiente con una calidad y una cantidad suficientemente buenas para permitirles actuar realmente” de una manera que no podrían haberlo hecho en la década de 1990, dijo Boyd.

Rusia ha mejorado su estrategia más amplia mediante el uso de la guerra cibernética, la propaganda y la presión política contra los enemigos percibidos. En los últimos años, presuntos piratas informáticos respaldados por el Estado ruso han lanzado una serie de intrusiones en línea cada vez más sofisticadas y descaradas, lo que demuestra cómo las operaciones cibernéticas se han convertido en un elemento clave en la confrontación de Rusia con Occidente y sus aliados.

Un ataque cibernético el mes pasado que desfiguró los sitios web de más de 70 agencias gubernamentales ucranianas aumentó las preocupaciones en Kiev de que Moscú está conspirando para apoyar una invasión terrestre con ataques destructivos. Moscú negó cualquier participación en los ataques.

Hoy, EE.UU. va detrás de Rusia en el desarrollo de misiles hipersónicos de alcance intercontinental, que viajan más rápido que la velocidad del sonido. Rusia también tiene más tanques, proyectores de cohetes, vehículos armados autopropulsados y artillería remolcada que cualquier otro país, según Global Firepower, un sitio web basado en estadísticas que rastrea la información relacionada con la defensa de 140 naciones.

El Pentágono ha reconocido que las baterías S-400 que Rusia usó en Siria forzaron ajustes a las operaciones aéreas de la coalición, aunque Estados Unidos en general mantuvo la libertad de movimiento en el aire, dijo el Departamento de Defensa.

En 2014, Putin envió fuerzas a Ucrania para apoderarse de la península de Crimea y luego apoyó a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, aunque el Kremlin ha negado durante mucho tiempo que tiene presencia allí.

Tanques del Ejército soviético estacionados cerca de la Plaza Roja de Moscú, el 19 de agosto de 1991. Foto: AFP

Como parte de un acuerdo de paz negociado por Moscú entre Armenia y Azerbaiyán en 2020, Rusia acordó desplegar alrededor de 2.000 soldados en la región durante al menos cinco años, lo que le da influencia sobre ambos países. El mes pasado, paracaidistas rusos inundaron Kazajistán para ayudar a apuntalar al gobierno en conflicto.

Más lejos, el contratista de defensa estatal ruso Rostec entrenó a las tropas venezolanas y asesoró en la obtención de contratos de armas hasta que Rusia retiró a sus asesores clave en 2019. Y el Kremlin ha consolidado su presencia militar en Siria, donde su poder aéreo y apoyo técnico militar fueron decisivos en la victoria del Presidente Bashar al-Assad en la guerra civil de su país.

La mayor prueba para el Ejército ruso se encuentra en Ucrania. Ucrania tiene un Ejército de aproximadamente 260.000 que ha sido entrenado y bien equipado por las potencias occidentales, una fuerza que podría imponer un alto precio a cualquier Ejército invasor. Rusia tiene un poder aéreo superior y misiles que podrían causar un daño considerable incluso sin un gran despliegue de fuerzas terrestres, dicen los analistas.

En Reutov, una ciudad tan secreta durante la era soviética que nunca apareció en un mapa, el fabricante de misiles, ahora conocido como Military Industrial Corporation NPO Mashinostroyenia, es una vez más líder en la producción de tecnología espacial y cohetes de combate, incluido el misil estratégico hipersónico Avangard.

Un imponente monumento a un misil de crucero Meteorite de la era soviética se encuentra en un pequeño parque cerca de un museo donde una exposición exalta los logros de la compañía.

A lo largo de los años, NPO Mashinostroyenia ha desarrollado más de 25 sistemas de misiles y cohetes espaciales. Fabrica el sistema de misiles de defensa costera móvil ruso Bastion-P actualmente desplegado en Crimea y Kaliningrado, un enclave ruso ubicado entre los miembros de la OTAN, Polonia y Lituania. También tiene una empresa conjunta con India para crear misiles de crucero supersónicos BrahMos que pueden lanzarse desde submarinos, barcos, aviones o tierra.