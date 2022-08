Rusia golpea la ciudad ucraniana de Mykolaiv y mata a un importante empresario

Rusia atacó con uno de los peores bombardeos de la guerra este domingo, en la sureña ciudad puerto de Mykolaiv, Ucrania, matando entre otras personas al dueño de una de las principales compañías agricultoras del país, en tanto que Moscú reportó un ataque con drones en el cuartel general de su flota en el Mar Negro.

Mykolaiv, una ciudad estratégica que Rusia intentó capturar durante las primeras semanas de la guerra, ha sido un objetivo repetido de los misiles rusos Smerch y Uragan, además de artillería de larga distancia en las últimas semanas, con un ataque de bombas racimo que mató a nueve personas en un paradero lleno el viernes.

Los bombardeos de este domingo antes del amanecer, y que duraron horas, dañaron un hotel, un recinto deportivo, dos escuelas, un taller de reparación de autos y varias cuadras residenciales, causando incendios en la ciudad, indicó la administración de la región. “Mykolaiv sufrió un ataque masivo de artillería, quizás el más grande hasta el momento”, dijo en las redes sociales el alcalde Oleksandr Senkevich.

Un investigador de crímenes de guerra examina el daño en un edificio destruido luego de un bombardeo en Mykolaiv. Foto: Reuters

Uno de los proyectiles golpeó la mansión en Mykolaiv de Oleksiy Vadaturskyi, el accionista mayoritario y ejecutivo en jefe del grupo Nibulon LLC, matándolo a él y a su esposa, detalló la administración regional.

Una de las empresas más grandes de Ucrania, Nibulon, operaba sus exportaciones con granos y semillas oleaginosas en el puerto de Mykolaiv, además de facilidades de almacenamiento de granos a lo ancho de Ucrania, con una capacidad para 2,25 millones de toneladas, de acuerdo a la página web de la empresa. Vadaturskyi, de 74 años, recibió en 2007 la más alta condecoración del país, el título de Héroe de Ucrania, por su contribución a su desarrollo.

La artillería rusa y ataques con cohetes también cayeron sobre la ciudad del noreste Kharkiv, además de las ciudades controladas por Ucrania en el Donbás.

La noche de este sábado, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llamó a todas las personas viviendo en el Donbás a acatar una orden gubernamental para evacuar inmediatamente. Ucrania controla cerca del 40% de la región de Donetsk, una de las dos que comprenden el Donbás, y hace cuatro semanas perdió las posiciones que le quedaban en la vecina región de Luhansk.

“Mientras más personas evacuen el Donbás ahora, menos personas tendrá tiempo el ejército ruso para matar”, aseguró Zelensky. “En esta etapa de la guerra, el terror es el arma principal de Rusia”. Cientos de miles de personas, incluyendo miles de niños, siguen aún en las áreas del Donbás controladas por Ucrania, incluyendo las ciudades más grandes, como Kramatorsk, Slovyansk y Bakhmut.

El gobierno ucraniano había dicho antes que, debido al continuo ataque ruso, no será posible proveer calefacción durante el invierno que viene en esas ciudades, y advirtió que cualquier persona que elija quedarse en ellas tendrá que firmar una exención especial. Zelensky también prometió un apoyo logístico completo y asistencia financiera desde el gobierno para aquellos que salgan de la zona.

Cercanos y amigos de los defensores de la siderúrgica de Azovstal en Mariupol protestan demandando el reconocimiento a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo, luego de matar a prisioneros de guerra ucranianos en la prisión de Olenivka. Foto: Reuters

Mikhail Podolyak, un alto asesor de la presidencia ucraniana, declaró que creía que Vadaturskyi había sido asesinado deliberadamente, debido a su rol como uno de los empleadores más grandes del sur del país. “La precisión del golpe de un misil, no solo en el edificio, sino que en un ala particular -la pieza-, no deja duda de que fue un ataque dirigido”, escribió en las redes sociales. “Los bárbaros rusos están llevando a cabo una campaña del terror, intentando intimidar, desestabilizar y romper a la sociedad ucraniana”.

Aun cuando Rusia no se ha referido oficialmente a la muerte de Vadaturskyi, los comentaristas políticos de los medios estatales, como Margarita Simonyan, la jefa del canal de televisión RT, celebró el deceso del empresario. “Esta es la desnazificación en acción”, escribió, haciendo eco de la afirmación falsa de Moscú de que Ucrania está gobernada por nazis.

Zelensky elogió a Vadaturskyi, quien abrió su empresa el año en que Ucrania obtuvo su independencia, en 1991, por elegir quedarse en Mykolaiv a medida que la ciudad era azotada por los ataques rusos, a diferencia de muchos otros oligarcas que habían escapado al extranjero.

El llamado de Zelensky para que los residentes del Donbas evacuen, hecho durante una cadena nacional, llega en un contexto donde Kiev ha estado llamando a que Rusia sea designada un Estado patrocinador del terrorismo, y se continúe presionando para una investigación internacional sobre la cantidad de asesinatos de prisioneros de guerra ucranianos en una explosión que hubo este jueves por la noche en el recinto de detención de Olenivka, en la parte del Donbás ocupada por Rusia. Moscú acusó a Ucrania de tomar ese recinto como objetivo, con armas hechas en Occidente. Kiev dice que los prisioneros, gran parte de ellos miembros del batallón de Azov, capturado en Mariupol en mayo, fueron deliberadamente ejecutados en esa explosión, luego de haber sido torturados.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, que ayudó a negociar la rendición del batallón de Azov en la ocupada Mariupol, señaló este sábado en la noche que Rusia se había negado a atender su solicitud de visitar a los prisioneros de guerra ucranianos en el recinto de Olenivka. “Otorgarle al CIRC acceso a los prisioneros de guerra es una obligación de todas las partes en conflicto, bajo la Convención de Ginebra”, dijo la organización.

Podolyak, el asesor presidencial ucraniano, manifestó este domingo que el análisis de las imágenes satelitales del recinto de Olenivka muestra que el lugar con los prisioneros de guerra fue alcanzado por una explosión termobárica desde el interior, en lugar de un bombardeo exterior. Imágenes satelitales de Maxar Technologies muestran que solo un edificio entre otros 20 del recinto tuvo la explosión, con partes de su techo desaparecidas. Los prisioneros fueron transferidos a ese edificio justo antes del ataque, indicó Podolyak.

Dos hombres caminan en la bahía de Sebastopol, frente al monumento a las naves hundidas, durante las celebraciones del Día de la Armada. Foto: AP

En Sebastopol, en la península de Crimea, que Rusia capturó y anexó en 2014, un ataque de un pequeño dron en los cuarteles generales de la flota rusa del Mar Negro hirió a seis oficiales y causó un daño menor, de acuerdo a la agencia estatal rusa de noticias Tass. El gobernador local, Mikhail Razvozhaev, acusó a Ucrania de llevar a cabo el ataque y urgió a los residentes de la ciudad a quedarse en casa.

Las celebraciones por el Día de la Armada Rusa el domingo fueron canceladas en Sebastopol. El tipo de dron usado en el ataque solo podría haber volado desde la inmediata vecindad de la ciudad, que está ubicada a 241 km del territorio controlado por Ucrania más cercano.

Mientras que Ucrania ha usado drones repetidas veces desde la invasión rusa del 24 de febrero, para golpear objetivos militares e infraestructura logística en Rusia, los oficiales ucranianos negaron este domingo alguna relación con el ataque en Sebastopol. Serhiy Bratchuk, portavoz de la administración militar para Odesa, dijo que el ataque en Sebastopol fue una provocación rusa. “La liberación de nuestra Crimea de los ocupantes no pasará de ese modo y será mucho más eficiente”, declaró. “Todo será en su debido tiempo”.

La Marina ucraniana declaró en un comunicado que Rusia había montado el incidente con el ataque de dron como un pretexto para cancelar el desfile del Día de la Armada, porque temían que sus barcos fuesen atacados por Ucrania durante la celebración.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este domingo que pronto la Marina rusa recibirá misiles crucero hipersónicos Tsirkon, un arma antibuques capaz de alcanzar la velocidad de un Mach 9, de acuerdo a las autoridades rusas. La entrega de los misiles empezará en los meses que vienen, siendo la fragata Almirante Gorshkov la primera en recibirlos, dijo Putin durante un discurso en San Petersburgo con motivo del Día de la Armada.

Putin también anunció este domingo una nueva doctrina naval rusa, un documento que exige la preservación y mantención de la presencia naval en el Golfo Pérsico, a través de la construcción de “puntos de apoyo logístico” en el Mar Rojo y el Océano Índico, mientras usa la infraestructura de los países de la región.