Se intensifican los rumores de divorcio y separación laboral entre Harry y Meghan

Recientemente a la pareja compuesta por Meghan Markle y el Príncipe Harry, conocida por sus apariciones conjuntas en actividades filantrópicas, no se les ha visto juntos en ningún evento público. Tanto la exactriz de “Suits”, de 43 años, como Harry, de 40, han sido vistos asistiendo a varios eventos solos, lo cual ha acrecentado los rumores para los fanáticos de la monarquía de que, a puertas cerradas, se estarían separando maritalmente.

La semana pasada, Markle publicó una declaración luego de su aparición en un evento de Acción de Gracias, al que no asistió el príncipe Harry.

El evento fue una cena íntima para el Proyecto de Bienvenida del Sur de California a través de la Fundación Archewell de los Sussex. Tras ello, la ex actriz compartió una declaración en su sitio web Archewelll en la que habló sobre la “sentida cena” que organizó para las mujeres afganas con su organización asociada, Mina’s List.

“Esta iniciativa ha pasado el año pasado construyendo una comunidad a través de la narración de historias y creando un espacio seguro para las mujeres que se han reasentado en los Estados Unidos”, se lee en el comunicado, según consignó el tabloide estadounidense New York Post.

Tras la cena, la biógrafa real Angela Levin afirmó la semana pasada que la relación profesional del príncipe Harry y Meghan Markle está “en muy mal estado”. Según Levin, el dúo está “analizando sus próximos pasos” mientras Harry aparentemente “enfrenta problemas con su visa estadounidense”. “Pueden volver a analizar cuál es el problema y es posible que no pueda quedarse allí. Tal vez por eso están comprando en otro lugar”, dijo Levin a GB News.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una proyección del lanzamiento del sexto vuelo de prueba del cohete Starship de SpaceX, en Brownsville, Texas, Estados Unidos, el 19 de noviembre de 2024. Brandon Bell/Pool vía Foto: Reuters

Los problemas con la VISA, podrían ser a causa de que, como Donald Trump fue elegido el 47.º presidente de los Estados Unidos, las cosas han cambiado un poco en California y la élite liberal (entre ellos, los Sussex) se pregunta exactamente dónde los dejará esta nueva era republicana, según explica la revista británica Tatler. La pareja también ha sugerido en el pasado que sus valores no coinciden con los del nuevo presidente, y Trump no ha ocultado el hecho de que el sentimiento es mutuo.

De hecho, Trump ya ha intervenido en la solicitud de visa estadounidense del príncipe Harry, que ha sido objeto de escrutinio después de que el príncipe admitiera en su libro “Spare” haber consumido cocaína, fumado marihuana y experimentado con hongos mágicos cuando era adolescente. En una conferencia política en febrero, Trump afirmó que la administración de Biden había sido “demasiado amable” con Harry desde su mudanza a California en 2020 con Meghan.

Trump también le dijo al Express: “No lo protegería. Traicionó a la Reina. Eso es imperdonable. Si fuera por mí, él estaría solo”. Y poco después de que Harry admitiera el consumo de drogas, un grupo de expertos conservador en Washington DC llamado The Heritage Foundation cuestionó por qué se le permitió ingresar al país en 2020. Pese a ello, algunas fuentes cercanas a los Sussex han negado firmemente que Harry y Meghan vayan a ir a ninguna parte.

El príncipe Harry y Meghan Markle llegan a la sede de las Naciones Unidas, el lunes 18 de julio de 2022. Foto: Archivo

Pero otras, dicen lo contrario. “Dicen que van a trabajar por separado, luego dicen que van a comprar una casa en Portugal. No haces eso si no quieres separarte la mayor parte del tiempo, así que me pregunto si estará en muy mal estado. Pero estoy segura de que están tratando de llegar a un acuerdo”, dijo, y agregó que Harry “no sabe dónde se encuentra en este momento” en su proceso de toma de decisiones.

Muchos ven la compra de la casa en Portugal como un intento de acercarse a la familia real en cierto sentido sin tener que estar en el Reino Unido. Poseer una propiedad en Portugal también permitiría a Harry y Meghan obtener una “visa dorada” que les otorgaría acceso al “espacio Schengen de la Unión Europea”, lo que les permitiría “viajar con bastante facilidad” por el continente, explica The Hindustan Times.

El sitio web estadounidense de entretenimiento y chismes RadarOnline informó que el reciente viaje en solitario del duque de Sussex a Lesotho, en África, y la celebración de su 40° cumpleaños, que celebró con amigos en lugar de con su familia, fueron señales de la creciente ruptura. Hay muchas especulaciones que sugieren que el príncipe Harry está buscando poner fin a su matrimonio con Meghan Markle en 2025, aseguró el tabloide Celebrating the Soaps.

“Harry y Meghan vivirán vidas separadas y tienen un plan para hacerlo”, afirmó una fuente a RadarOnline, aunque no se ha verificado dicha información.

Además, “el duque de Sussex se siente atrapado en su matrimonio con la ex estrella de Hollywood. Si pudiera, sin duda lo dejaría, pero Harry siente que no tiene otra opción en este momento. Esto se debe principalmente a que la pareja tiene dos hijos pequeños y vive en California, que está a miles de kilómetros del Reino Unido, a donde Harry quiere regresar”, según dijo la biógrafa en una entrevista con Dan Wootton.

La biógrafa real también afirmó que la ruptura del matrimonio se hizo esperar mucho tiempo ya que el Príncipe Harry extrañaba su estilo de vida en el Reino Unido y se sentía incómodo con la búsqueda de acuerdos con Netflix y Spotify y ser ridiculizado. También se ha sugerido que Harry quiere pasar más tiempo en su casa en el Reino Unido, lo que probablemente sea la razón por la que actualmente está buscando una casa en Londres.

El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, la princesa Catalina de Gales, el príncipe Harry, duque de Sussex y Meghan, duquesa de Sussex, vistos dentro del Palacio de Westminster durante el funeral de la reina Isabel II el 14 de septiembre de 2022 en Londres, Gran Bretaña. Foto: Reuters

Levis también observó que Harry y Meghan parecían “realmente enojados el uno con el otro”. “En realidad, eso no debería sorprender a nadie, teniendo en cuenta que han estado haciendo las cosas por separado en lugar de juntos durante los últimos meses. Y él ha estado dando muchas pistas de que el divorcio se producirá más pronto que tarde”, dice el tabloide Celebrating the Soaps.

Una fuente anónima afirmó a Celebrating the Soaps que la separación podría no sólo costarle dinero a su familia, sino también a sus bolsillos. El informante lo expresó de esta manera: “Harry y Meghan forman un equipo lucrativo, y sus emprendimientos conjuntos tienen el potencial de seguir generando ingresos sustanciales para su familia”, y agregó: “si bien tienen sus esfuerzos individuales, su asociación ha demostrado ser beneficiosa para ambos también a nivel profesional”.

De acuerdo con otra fuente anónima que habló con el tabloide, si bien Meghan Markle no ocultó que se sintió miserable durante su estadía en Londres, no sabía que su esposo se sentiría de la misma manera en Estados Unidos. Lo único es que el duque de Sussex ha intentado adaptarse a vivir en California, pero no le ha funcionado.

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, llegan a la Gala anual Salute to Freedom en el Intrepid Sea, Air & Space Museum en Manhattan en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 10 de noviembre de 2021. Foto: Reuters

Otros creen que debido a que Meghan tiene antecedentes de “abandonar” a la gente y que solo será cuestión de tiempo antes de que abandone a su marido. Una fuente cercana a la situación incluso lo expresó así: “La gente generalmente actúa según su carácter y generalmente actúa según la forma”. “Odio decirlo, pero su historia es que abandonó a su padre, abandonó a su primer marido, abandonó a su amante, un chef canadiense”, añadió la fuente.

“Dejó a Jessica Mulroney y luego a toda la familia real británica”. “Entonces, ¿quién será el próximo en ser despojado? Creo que, inevitablemente, probablemente será el príncipe Harry, y llegará un momento en que ella pensará que no lo necesita”, teorizó la fuente cercana a la pareja.

Hasta el momento, Meghan y Harry no han hecho ningún comentario sobre una posible separación laboral o marital. Lo que sí está previsto que Meghan y Harry hagan apariciones públicas en los Juegos Invictus en Canadá en febrero de 2025. La duquesa ha insinuado que sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, que rara vez se ven en público, también podrían hacer una aparición.