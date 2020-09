“Solo queríamos bailar”: el relato de las jóvenes británicas que fueron presuntamente violadas por "La Manada italiana”

El caso de los adolescentes británicas que fueron violadas por ocho sujetos la noche del 7 de septiembre en la región italiana de Matera continúa conmocionando a la península. Pese a que cuatro de los ochos acusados se encuentran detenidos y pronto serán formalizados, todavía hay individuos que siguen prófugos de la justicia.

“Fue nuestra última noche en Italia. Habían sido unas vacaciones fantásticas. Solo queríamos bailar”, es parte del testimonio de los denunciantes - según recoge La Reppublica- en la comisaría italiana luego de haber sido atendidas en un hospital y contarles a sus familiares de lo sucedido esa noche.

Por su parte, el padre de una de las jóvenes se refirió a lo sucedido y exigió justicia. En entrevista con dicho medio italiano, insistió en que todavía hay cuatro personas que no han sido detenidas lo que debe ser resuelto pronto, “porque los padres que viven en este país no deben tener miedo de dejar salir a sus hijos”.

Por otro lado, la defensa de los detenidos y acusados de violar a las adolescentes británicas, insisten en que hubo consentimiento.

La “manada italiana”

El viernes fueron aprehendidos cuatro sujetos, de entre 19 y 23 años, en el marco de la investigación que lleva a cabo el fiscal de Matera, Pietro Argentino, por la presunta violación grupal cometida entre el 7 y 8 de septiembre durante una fiesta en una villa de Marconia di Pisticci.

“Las dos víctimas habrían sido abordadas primero por dos jóvenes que parecen haberse aprovechado de su estado de euforia, probablemente también debido al alcohol. Otros dos llegaron más tarde y la violencia tuvo lugar en un terreno que forma parte de la villa”, indicó el persecutor.

Por ahora, la policía está buscando a otros cuatro hombres que presuntamente participaron en la violación en grupo.

“Lo que ha ocurrido es de extrema gravedad y esperamos que la autoridad judicial pueda hacer justicia por lo que tuvieron que sufrir las niñas y sus padres”, declaró a la prensa el abogado de las dos familias cuyas hijas fueron violadas, citado por la agencia AGI.

“Nuestra comunidad se disculpa con ustedes”

Esta mañana en el edificio de la municipalidad de Marconia di Pisticci (Martela) fue desplegado un cartel en referencia al caso de la violación grupal. “No todos somos iguales. Nuestra comunidad les pide disculpas”, en referencia a los adolescentes de 15 años que fueron atacadas durante sus vacaciones por al menos ochos sujetos.

Además en algunos balcones de las casas de la ciudad, los residentes colgaron flores rosas en solidaridad a las víctimas.

Por su parte, la alcaldesa Viviana Verri, también se refirió al crimen a través de un comunicado: "Pedimos perdón, en nombre de la ciudad que representamos a las víctimas y sus familiares, quienes tuvieron la fuerza para denunciar el incidente, permitiendo a los investigadores enjuiciar de inmediato a los presuntos culpables y siendo un ejemplo de gran coraje para todas las personas víctimas de violencia ".

También creemos que es correcto llamar a toda la ciudadanía a la unidad, para que la violencia no genere otras violencias y las redes sociales no utilizado para celebrar juicios sumarios y elogiar penas que no pertenecen a un pueblo civilizado", agrega la declaración.