Tiroteo en la Universidad de Tuskegee en Alabama deja un fallecido y 16 heridos

Un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en la Universidad Tuskegee en Alabama, Estados Unidos, dejó una persona muerta y 16 heridas, 12 de ellas heridas por disparos, dijeron las autoridades. No se anunció ninguna detención de inmediato.

ABC News dijo que las transmisiones de radio de la policía indicaron que los oficiales que respondieron al tiroteo creían, al menos inicialmente, que se sospechaba de varios tiradores.

El teniente Jeremy Burkett de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama dijo que el tiroteo ocurrió a la 1:40 a.m. La víctima mortal del tiroteo, un joven de 18 años, no era estudiante universitario, pero algunos de los heridos sí lo eran. Doce personas resultaron heridas por disparos y otras cuatro sufrieron lesiones no relacionadas con los disparos, dijo la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama en una actualización del domingo por la tarde.

Se planea realizar una autopsia al joven de 18 años en el centro forense del estado en Montgomery, dijo el domingo a The Associated Press el forense del condado de Macon, Hal Bentley. El jefe de policía de la ciudad, Patrick Mardis, dijo que entre los heridos había una estudiante que recibió un disparo en el estómago y un estudiante que recibió un disparo en el brazo.

La policía de la ciudad estaba respondiendo a un doble tiroteo no relacionado fuera del campus cuando los oficiales recibieron la llamada sobre el tiroteo universitario en los apartamentos West Commons del campus, afirmó Mardis. “Algunos idiotas empezaron a disparar”, dijo Mardis al sitio de noticias Al.com, de Alabama. “No se podía hacer entrar a los vehículos de emergencia porque había demasiada gente”, relató el jefe de policía.

El tiroteo ocurrió después de una gran reunión en el estacionamiento cerca de los dormitorios. La escena del tiroteo es extensa, con cintas amarillas de la escena del crimen que abarcan una gran sección del estacionamiento, según describió WRBL, el canal de televisión de Columbus, Georgia, que acudió hasta el lugar.

La universidad privada, ubicada en el condado de Macon, a unos 65 kilómetros de la capital de Alabama, celebró su regreso a casa (homecoming) el sábado. Un video publicado en las redes sociales muestra a personas agachándose para protegerse en un estacionamiento mientras se escuchaban disparos. Todavía no está claro si el tiroteo de la madrugada estuvo relacionado con esas celebraciones, señaló el canal de televisión de Alabama WSFA.

El FBI se sumó a la investigación y dijo que está buscando pistas del público, así como cualquier testigo en video que pueda tener. También creó un sitio en línea para que la gente pueda subir videos. Varios investigadores, incluidos la policía de la Universidad de Tuskegee, la policía de la ciudad de Tuskegee y los alguaciles del condado de Macon, permanecían en el lugar durante la tarde de este domingo. El sheriff André Brunson confirmó que el tiroteo ocurrió en el estacionamiento durante la reunión de regreso a casa.

La Universidad de Tuskegee anunció que todas las clases para este lunes fueron canceladas. “Se ha notificado a los padres de esta persona. Varias otras personas, incluidos estudiantes de la Universidad de Tuskegee, resultaron heridas y están recibiendo tratamiento en el Centro Médico East Alabama en Opelika y en el Hospital Baptist South en Montgomery”, dijo la universidad en un comunicado.

Asimismo, los consejeros de duelo estarán disponibles para ayudar a los estudiantes en la capilla de la universidad. “La administración se suma a los estudiantes en el duelo por el evento después de un fin de semana tan alegre y proporcionará consejeros de duelo el lunes en la capilla para los estudiantes que deseen reunirse para hablar sobre lo sucedido”, se lee en un mensaje de la universidad a la comunidad de Tuskegee.

“Los estudiantes no deben dudar en pedir ayuda a través del Centro de Salud para Estudiantes si deciden hacerlo en privado”, finalizaba el comunicado, según recopiló CBS News.

El tiroteo se encuentra entre al menos 454 tiroteos masivos reportados en lo que va del año en Estados Unidos, según Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como uno que hiere o mata a cuatro o más personas, sin incluir al tirador.