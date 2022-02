Tras críticas de Pedro Castillo y Gabriel Boric, Maduro arremete contra “supuesta izquierda progresista” que tilda de “cobarde” y “derrotada”

El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro realizó la noche del miércoles un contacto telefónico con en el programa “Con El Mazo Dando”, en su 8º Aniversario, conducido por Diosdado Cabello, “el número dos del chavismo”.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebrará su quinto Congreso a partir del 5 de marzo.

Frente a ello, Maduro dijo que aspiran a “a garantizar que en la parte presencial de arranque del Congreso que es el 5 de marzo vengan la mayor cantidad de líderes, lideresas, dirigentes e invitados especiales de América Latina, del Caribe, de Europa, de Estados Unidos, del mundo. Que vengan a ver la verdad de Venezuela. Hablen con Adán Coromoto Chávez Frías (embajador en Cuba) y con los compañeros que llevan las relaciones internacionales, que vengan al Congreso y que bueno traigan sus ponencias, generar un gran debate, una gran defensa de Venezuela porque todos los días hay una campaña contra Venezuela”.

“Todos los días, todos los días y por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente y atacar a la revolución bolivariana. No tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana, esa izquierda cobarde es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen y lo peor de todo es que no los van a perdonar, a ninguno. Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí, no digo más solamente muestro el tramojo”, sostuvo.

Maduro además cuestionó a “los que repiten las mentiras del imperialismo y de la oligarquía narcotraficante colombiana, repiten las mentiras de Álvaro Uribe e Iván Duque desde una supuesta izquierda progresista”.

Si bien no nombró directamente a ninguna figura de la izquierda, los dichos de Maduro se dan tras conocerse el planteamiento que hizo a principio de mes el Presidente electo chileno, Gabriel Boric, que en un contacto con un medio uruguayo y en el marco de una conversación con el exmandatario de ese país José Mujica, sostuvo que “ha habido un retroceso en las condiciones democráticas” en Venezuela.

Por otra parte, el Presidente de Perú, Pedro Castillo, en una reciente entrevista con CNN, tomó distancia de Caracas y sostuvo que que piensa crear “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”.

“No soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, dijo, aludiendo también a otros países como Cuba y Nicaragua.