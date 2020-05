Trump asegura que habló con la familia de George Floyd

“Hablé con miembros de la familia (de George Floyd), gente excelente”, aseguró el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Casa Blanca.

Previamente el Mandatario había sido criticado por comentarios anteriores en Twitter en los que llamaba “matones” a los manifestantes y advertía que “cuando comiencen los saqueos, comenzará el tiroteo”. En referencia a las manifestaciones y disturbios registraron por tercera noche consecutiva en Minneapolis.

En sus últimos comentarios, dijo que apoyaba las protestas pacíficas. Sin embargo, advirtió: "no podemos permitir que una situación como la que ocurrió en Minneapolis conduzca a más anarquía y a un caos sin ley".

“Entiendo el dolor, entiendo el dolor. Esta gente realmente ha pasado por mucho. La familia de George tiene derecho a la justicia y la gente de Minnesota tiene derecho a vivir a salvo”, afirmó.

Este viernes el expolicía Derek Chauvin, fue detenido y deberá enfrentar a la justicia por los cargos de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, según informó el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman.

Chauvin es el oficial de policía que apretaba su contra contra el cuello de Floyd y que no lo soltó a pesar de que el detenido dijo no poder respirar y sentir mucho dolor. De acuerdo a CNN, el exuniformado mantuvo inmovilizado a ciudadano afroamericano durante 8 minutos e incluso continúo en ese posición durante tres minutos que el hombre de 46 ya no respondía.

La muerte de George Floyd ha causado una serie de manifestaciones que se han extendido por todo Estados Unidos para exigir que los policías que ejercieron brutalidad policial enfrenten a los justicia y sean sancionados.

Toque de queda en Minneapolis

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró el viernes un estricto toque de queda en la ciudad estadounidense, tras tres noches de disturbios.

El alcalde Jacob Frey ordenó que todas las personas se retiren de las calles a partir de las 20.00 horas hasta las 6.00 hors, excepto miembros de la policía y de la guardia nacional, así como el personal de bomberos y médico.